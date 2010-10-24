tabellino Rovigo Petrarca
Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - domenica 24 ottobre 2010 Campionato Nazionale di Eccellenza 5° giornata FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA v PETRARCA PADOVA 31 - 3 (19-3) Marcatori: p.t. 2' drop Basson (3-0); 6' cp. Walsh (3-3); 8' m. Bacchetti tr. Bustos G. (10-3); 25' Basson c.p. (13-3) 37' Bustos c.p. (16-3) 40' Bustos c.p. (9-3) s.t. 63' m. Pace G. (17-6); 69' m. Basson tr. Bustos G. (17-6); Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Basson; Zorzi (79' Calanchini), Pace, De Gaspari (66' Duca), Bacchetti; Bustos , Zanirato; Guzmán, Lubian, Persico (76' Barion); Montauriol, Reato (76' Tumiati); Ravalle, Mahoney (cap), Boccalon (76' st. Quaglio) n.e.Damiano, Golfetti, Lunardon. all. Roux Petrarca Padova: Sanchez; Innocenti, Chillon Ales., Berretti (66' st. Faggiotto), Spragg; Walsh, Bortolussi; Palmer, Galatro, Pezzati (41' Billot); Tveraga (41' Ansell), Fletcher; Costa Repetto, Gatto (41' Sutto), Fazzari (41' Caporello) all. Presutti arb. Giulio De Santis (Roma) g.d.l. Dordolo (Udine), Lento (Udine) quarto uomo: Crivellini (Udine) Cartellini: gialli 76' Walsh (PD), 80 Guzman (RO) Man of the match: Stefan Basson (Femi-CZ Rovigo) Calciatori: Bustos G. (Femi-CZ Rovigo Delta) c.p. 2/2 tr. 2/3; Basson (Femi-CZ Rovigo Delta) 1/2; Walsh (Petrarca Padova)1/3 Note: giornata inizialmente grigia poi piovigginosa, temperatura 10°, campo in buone condizioni. 1460 spettatori paganti (quota abbonati 330). Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo Delta 4; Petrarca Padova 0
