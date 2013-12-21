[tabellino] VEA FEMI-CZ: AL BATTAGLINI IL ROVIGO VINCE 40-17 CONTRO PRATO
di Redazione
21/12/2013
/*Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - *//*sabato 21 dicembre*//*, ore
15.00*/
/*Eccellenza, V*//*II*//*I giornata*/
Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta v Estra I Cavalieri Prato 40-17
*Marcatori*: /*p.t.*/2' cp. Browne (0-3), 6' cp. Bergamasco (3-3), 12'
cp. Basson (6-3), 16' m. Van Niekerk tr. Bergamasco (13-3), 18' cp.
Bergamasco (16-3); /*s.t. */4' m. Van Niekerk tr. Bergamasco (23-3), 10'
m. Montauriol tr. Bergamasco (30-3), 26' m. Von Grumbkow tr. Falsaperla
(30-10), 33' cp. Basson (33-10), 37' m. Ruffolo tr. Bergamasco (40-10),
43' m. Von Grumbkow tr. Falsaperla (40-17)
**Vea Femi-CZ ****Rugby ****Rovigo ****Delta***: **Basson, Ragusi,
Bergamasco, Van Niekerk **(38' st. Menon)**, Ngawini **(35' st.
Bortolussi)**, Rodriguez, Frati **(35' st. Calabrese)**, Ferro **(38'
st. Maran)**, Lubian E. **(29' st. Borsi) **(38' st. Lubian E.)**,
Ruffolo **(38' st. **Folla)**, Montauriol, Boggiani, B**alboni **(1' st.
Pozzi)**, Mahoney (cap) **(43' st. Gajion)**, B**orsi **(1' st. Quaglio)**.*
/All. /Frati/De Rossi
**Estra I Cavalieri Prato***: Browne **(24' st. Falsaperla)**,
Tempestini, Majstorovic, Von Grumbkow, Souare, Vezzosi, Patelli (cap),
Cicchinelli **(24' st. Damiani)**, Delnevo **(5' st. Bernini)**,
**Saccardo**, Nifo **(20' st. Devodier)**, Boscolo, Biancotti **(20' st.
Garfagnoli)**, Giovanchelli **(24' st. Lupetti)**, De Gregori **(13' st.
Lombardi)**. **A disposizione: **Della Ratta***
/All. //Pratichetti/
*arb.*Liperini(Livorno)
*g.d.l.*Damasco (Napoli), Bono(Brescia)
*quarto uomo*: Sgura (Brescia)
*Cartellini: *22' pt. giallo Majstorovic (Prato), 26' st. giallo Quaglio
(Rovigo), 31' st. rosso Damiani (Prato)
*Man of the match: *Basson (Rovigo)
*Calciatori: *Browne 1/2(Prato), Bergamasco 6/6(Rovigo), Basson 2/3(Rovigo)
*Note: *giornata nuvolosa, campo in discrete condizioni. Spettatori 2000
circa.
*Punti conquistati in classifica: *Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 5;
Estra I Cavalieri Prato 0
--
Redazione