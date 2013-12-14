[tabellino] VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI VINCONO 41-8 CONTRO SAN DON&Agrave;

[tabellino] VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI VINCONO 41-8 CONTRO SAN DONÀ
di Redazione
14/12/2013
/*Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - *//*sabato 14 dicembre*//*, ore
15.00*/
/*Trofeo *//*Eccellenza, *//*I*//*V*//*giornata*/
Vea-FemiCZ Rugby Rovigo Delta v M-Three Rugby San Donà 41-8
*Marcatori*: /*p.t.*/ 15' m. Zanini non tr. (5-0), 24' m. Damo non tr.
(5-5), 32' cp. Taumata (5-8), 36' m. Roan tr. Bergamasco (12-8);
/*s.t.*/ 2' cp. Bergamasco (15-8), 5' m. Mahoney tr. Bergamasco (22-8),
12' m. Ferro tr. Bergamasco (29-8), 18' m. Calabrese tr. Bergamasco
(36-8), 28' m. Van Niekerk non tr. (41-8).
**Vea-FemiCZ Rovigo***: **Ragusi, Pavanello, Bergamasco, Van Niekerk,
Ngawini **(22' st. Basson)**, Rodriguez **(22' st. Fratini)**, Calabrese
**(22' st. Frati)**, Zanini, Cecchetti **(11' st. Ferro)**, Folla,
Montauriol, Riedo **(22' st. Chimera)**, Roan **(22' st. Balboni)**,
Gatto (cap) **(1' st. Mahoney)**, Quaglio **(10' st. Borsi)**.*
/All. /Frati/De Rossi
/*M-Three San Donà*/*: **Cincotto **(11' st. Vian Gianm.)**, Bressan
**(22' st. Bona)**, Dotta, Seno **(22' st. Florian)**, Damo, Taumata,
Rorato **(31' pt. Mucelli)**, Birchall, Bacchin, Di Maggio (cap), Sala,
Masarin, Filippetto **(11' st. Zamparo)**, Zecchin **(11' st. **Vian
**Gianl.**)**, Zanusso L. **(11' st. Zanusso M.). A disposizione: Pesce.*
*All. Wright/Dal Sie *
*arb.* Tomò (Roma)
*g.d.l.* Laurenti (Bologna), Borraccetti (Forlì)
*Cartellini: *12' pt. giallo Birchall (San Donà), 32' st. giallo Zanusso
(San Donà)
*Man of the match: *Van Niekerk (Rovigo)
*Calciatori: *Bergamasco 5/7(Rovigo), Taumata 1/2(San Donà)
*Note: *giornata nebbiosa, scarsa visibilità, campo in discrete
condizioni. Spettatori 500 circa.
*Punti conquistati in classifica: *Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 5;
M-Three Rugby San Donà 0
--
Redazione