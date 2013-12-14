[tabellino] VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI VINCONO 41-8 CONTRO SAN DON&Agrave;

[tabellino] VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI VINCONO 41-8 CONTRO SAN DONÀ

[tabellino] VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI VINCONO 41-8 CONTRO SAN DONÀ

/*Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - *//*sabato 14 dicembre*//*, ore15.00*//*Trofeo *//*Eccellenza, *//*I*//*V*//*giornata*/Vea-FemiCZ Rugby Rovigo Delta v M-Three Rugby San Donà 41-8*Marcatori*: /*p.t.*/ 15' m. Zanini non tr. (5-0), 24' m. Damo non tr.(5-5), 32' cp. Taumata (5-8), 36' m. Roan tr. Bergamasco (12-8);/*s.t.*/ 2' cp. Bergamasco (15-8), 5' m. Mahoney tr. Bergamasco (22-8),12' m. Ferro tr. Bergamasco (29-8), 18' m. Calabrese tr. Bergamasco(36-8), 28' m. Van Niekerk non tr. (41-8).**Vea-FemiCZ Rovigo***: **Ragusi, Pavanello, Bergamasco, Van Niekerk,Ngawini **(22' st. Basson)**, Rodriguez **(22' st. Fratini)**, Calabrese**(22' st. Frati)**, Zanini, Cecchetti **(11' st. Ferro)**, Folla,Montauriol, Riedo **(22' st. Chimera)**, Roan **(22' st. Balboni)**,Gatto (cap) **(1' st. Mahoney)**, Quaglio **(10' st. Borsi)**.*/All. /Frati/De Rossi/*M-Three San Donà*/*: **Cincotto **(11' st. Vian Gianm.)**, Bressan**(22' st. Bona)**, Dotta, Seno **(22' st. Florian)**, Damo, Taumata,Rorato **(31' pt. Mucelli)**, Birchall, Bacchin, Di Maggio (cap), Sala,Masarin, Filippetto **(11' st. Zamparo)**, Zecchin **(11' st. **Vian**Gianl.**)**, Zanusso L. **(11' st. Zanusso M.). A disposizione: Pesce.**All. Wright/Dal Sie **arb.* Tomò (Roma)*g.d.l.* Laurenti (Bologna), Borraccetti (Forlì)*Cartellini: *12' pt. giallo Birchall (San Donà), 32' st. giallo Zanusso(San Donà)*Man of the match: *Van Niekerk (Rovigo)*Calciatori: *Bergamasco 5/7(Rovigo), Taumata 1/2(San Donà)*Note: *giornata nebbiosa, scarsa visibilità, campo in discretecondizioni. Spettatori 500 circa.*Punti conquistati in classifica: *Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 5;M-Three Rugby San Donà 0