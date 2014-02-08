[tabellino] VEA FEMI-CZ: LE FIAMME ORO VINCONO LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA
di Redazione
08/02/2014
/*Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" -- sabato *//*8 febbraio 2014*/
/*Trofeo *//*Eccellenza, *//*Finale*/
Vea Femi-CZ RugbyRovigo Deltav G.S. Fiamme Oro Rugby 25-26
*Marcatori: */*p.t.*/**5' m. Ruffolo non tr. (5-0), 11' cp. Ragusi
(8-0), 15' cp. Benetti (8-3), 33' cp. Benetti (8-6), 35' m. Mahoney tr.
Ragusi (15-6); /*s.t. */3' cp. Ragusi (18-6), 5' cp. Benetti (18-9), 19'
m. Ferro tr. Ragusi (25-9), 37' m. Barion tr. Benetti (25-16), 40' m.
Barion tr. Benetti (25-23), 46' cp. Benetti (25-26)
*Vea Femi-CZ **Rugby**Rovigo **Delta**: *Basson, Ragusi (30' st.
Pavanello), Menon (11' st. McCann), Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez,
Frati (24' st. Calabrese), Ferro, Lubian E. (17' st. De Marchi),
Ruffolo, Montauriol, Boggiani (11' st. Maran), Roan (24' st. Pozzi),
Mahoney (cap.) (30' st. Gatto), Quaglio (30' st. Borsi).
/*all.*/Frati, De Rossi
*G.S. **Fiamme Oro **Rugby**: *Barion, De Gaspari, Massaro, Forcucci,
Bacchetti, Canna, Benetti (cap.), Amenta, Vedrani, Zitelli (21' st.
Balsemin), Sutto, Mammana (4' st. Cazzola), Pettinari (21' st. Duca),
Vicerè (17' pt. Cerqua), Naka (27' st. Cocivera). A*disposizione:
*Marinaro, Calandro, Sapuppo.
/*all.*/Presutti
*arb. *Spadoni(Padova)
*g.d.l. *Bertelli(Ferrara), Cusano(Vicenza)
*quarto uomo: *Pulpo(Brescia)
*Cartellini: *nessuno
*Man of the match: *Ferro (Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)
*Calciatori: *Ragusi (tr)2/3, (cp) 2/3(Rovigo); Rodriguez (drop) 0/1
(Rovigo); Benetti (cp) 4/5(tr) 2/2(Fiamme Oro)
*Note: *giornata soleggiata, a tratti nuvolosa. Campo leggermente
pesante a causa della pioggia dei giorni passati.4000 spettatori circa.
Prima del fischio d'inizio, dopo l'Inno d'Italia, è stato osservato un
minuto di silenzio in memoria di Teofilo Sanson, storico sponsor
rossoblù, e Giancarlo Zuin, ex giocatore della Rugby Rovigo e delle
Fiamme Oro Padova, scomparsi recentemente.
--
Redazione