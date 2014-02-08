[tabellino] VEA FEMI-CZ: LE FIAMME ORO VINCONO LA FINALE DEL TROFEO ECCELLENZA

[email protected]

/*Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" -- sabato *//*8 febbraio 2014*//*Trofeo *//*Eccellenza, *//*Finale*/Vea Femi-CZ RugbyRovigo Deltav G.S. Fiamme Oro Rugby 25-26*Marcatori: */*p.t.*/**5' m. Ruffolo non tr. (5-0), 11' cp. Ragusi(8-0), 15' cp. Benetti (8-3), 33' cp. Benetti (8-6), 35' m. Mahoney tr.Ragusi (15-6); /*s.t. */3' cp. Ragusi (18-6), 5' cp. Benetti (18-9), 19'm. Ferro tr. Ragusi (25-9), 37' m. Barion tr. Benetti (25-16), 40' m.Barion tr. Benetti (25-23), 46' cp. Benetti (25-26)*Vea Femi-CZ **Rugby**Rovigo **Delta**: *Basson, Ragusi (30' st.Pavanello), Menon (11' st. McCann), Van Niekerk, Ngawini, Rodriguez,Frati (24' st. Calabrese), Ferro, Lubian E. (17' st. De Marchi),Ruffolo, Montauriol, Boggiani (11' st. Maran), Roan (24' st. Pozzi),Mahoney (cap.) (30' st. Gatto), Quaglio (30' st. Borsi)./*all.*/Frati, De Rossi*G.S. **Fiamme Oro **Rugby**: *Barion, De Gaspari, Massaro, Forcucci,Bacchetti, Canna, Benetti (cap.), Amenta, Vedrani, Zitelli (21' st.Balsemin), Sutto, Mammana (4' st. Cazzola), Pettinari (21' st. Duca),Vicerè (17' pt. Cerqua), Naka (27' st. Cocivera). A*disposizione:*Marinaro, Calandro, Sapuppo./*all.*/Presutti*arb. *Spadoni(Padova)*g.d.l. *Bertelli(Ferrara), Cusano(Vicenza)*quarto uomo: *Pulpo(Brescia)*Cartellini: *nessuno*Man of the match: *Ferro (Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)*Calciatori: *Ragusi (tr)2/3, (cp) 2/3(Rovigo); Rodriguez (drop) 0/1(Rovigo); Benetti (cp) 4/5(tr) 2/2(Fiamme Oro)*Note: *giornata soleggiata, a tratti nuvolosa. Campo leggermentepesante a causa della pioggia dei giorni passati.4000 spettatori circa.Prima del fischio d'inizio, dopo l'Inno d'Italia, è stato osservato unminuto di silenzio in memoria di Teofilo Sanson, storico sponsorrossoblù, e Giancarlo Zuin, ex giocatore della Rugby Rovigo e delleFiamme Oro Padova, scomparsi recentemente.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta