Tabellino VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta v Petrarca Padova - TROFEO ECCELLENZA
di Redazione
13/10/2013
di seguito il tabellino della partita tra VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
e Petrarca Padova valida per la prima giornata di Trofeo Eccellenza. A
/*Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" -- domenica *//*13 ottobre*//*
*//*Trofeo *//*Eccellenza, I giornata*/
Vea-FemiCZ Rovigo v Petrarca Padova 30-25
*Marcatori: */*p.t. */2' m. Mercanti (0-5); 10' m. Gatto (5-5); 14' cp.
Menniti-Ippolito (5-8); 20' m. Boggiani tr. Ragusi (12-8); 31' m.
Bortolussi (17-8); 35' m. Menniti-Ippolito (17-13); 45' cp. Ragusi
(20-13); /*s.t. */7' m. tecnica tr. Menniti-Ippolito(20-20); 13' cp.
Ragusi (23-20); 20' m. Jordaan (23-25); 38' m. Ferro tr. Basson (30-25)
*Vea **Femi-CZ Rovigo: *Ragusi; Pavanello (22' s.t. Basson), Menon,
McCann (32' s.t. Van Niekerk), Bortolussi; Fratini, Calabrese (26' s.t.
Frati) ; Zanini, Cecchetti (12' s.t. Ferro), Folla; Maran (12' s.t.
Montauriol), Boggiani; Gajion (12' s.t. Pozzi) (19' s.t. Gajion), Gatto
(cap) (12' s.t. Mahoney) (44' s.t. Gatto), Balboni (12' s.t. Quaglio).
/*all. */Frati, De Rossi
*Petrarca Padova: *Menniti-Ippolito; Innocenti (34' s.t. Cerioni),
Jordaan, Bettin, Morsellino (15' s.t. Bellini); Marcato, Billot; Sarto,
Giusti (26' s.t. Conforti), Targa (cap);Tveraga, Middleton; Staibano (3'
s.t. Leso), Mercanti, Novak (34' s.t. Caporello). A disp.:
Delfino,Soffiato, Mainardi.
/*a*//*ll. */Moretti
*arb. *Rizzo (Ferrara)
*g.d.l. *Laurenti (Bologna), Borraccetti (Forlì)
*Cartellini: *29' p.t. Middleton (Petrarca Padova), 30' s.t. Billot
(Petrarca Padova)
*Man of the match: *Ragusi (Vea Femi-CZ Rovigo)
*Calciatori: *Ragusi(Vea Femi-CZ Rovigo) 3/7; Basson (Vea Femi-CZ
Rovigo) 0/2; Fratini (Vea Femi-CZ Rovigo) 0/1; Marcato (Petrarca Padova)
0/2; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 2/4
*Note: *giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Circa 2000
spettatori.
*Punti conquistati in classifica: *Vea Femi-CZ Rovigo 5; Petrarca Padova 1
--
Redazione