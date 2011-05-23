TAGLIANDI DA 15&acirc;

Home Senza categoria TAGLIANDI DA 15â

di Redazione 23/05/2011

[gallery] Roma - Come era prevedibile, la qualificazione alla Finale dell'Eccellenza 2010/2011 di Femi-CZ Rovigo e Petrarca Padova ha acceso l'entusiasmo degli appassionati per il derby-scudetto di sabato 28 maggio allo Stadio Battaglini (ore 18.10). Moltissimi i biglietti staccati a Rovigo già nell'immediato post-partita di sabato contro i Crociati e richiesta che é inevitabilmente andata aumentando dopo che i Bersaglieri sono stati raggiunti in finale dai cugini e storici rivali del Petrarca: per sabato, dunque, il "Battaglini" di Rovigo sembra destinato ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni per una classicissima del rugby italiano che assegnerà l'ottantunesimo titolo di Campione d'Italia. Rovigo e Padova si sfideranno infatti per la centoquarantaseiesima volta in campionato, la prima in una finale per il titolo di campione italiano dall’avvento dei play-off nel 1988. Già esaurita la Tribuna Est del Battaglini (25 €), rimangono in vendita i biglietti di Tribuna Ovest al prezzo di 30€ e quelli delle Tribune Nord e Sud - quest'ultima riservata esclusivamente ai supporters del Petrarca - a 15€. I biglietti possono essere acquistati presso la sede della Femi-CZ Rovigo allo Stadio Battaglini tutti i giorni dalle ore 9 alle 20 o presso i due negozi ufficiali del Club "Engage Rugby Store" (Via Miani 14) e "Boreggio Sport" (Via Casalini 13) nel capoluogo polesano. I tifosi del Petrarca possono invece rivolgersi sino alle ore 16 di mercoledí al proprio Club presso il Centro Sportivo "Memo Geremia" di Via Gozzano 64 a Padova (ore 9-12.30/15.30-19.30) per sostenere la propria squadra nella finale per il titolo. Ingresso gratuito, infine, per tutti gli Under 16.

