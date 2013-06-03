&quot;TENERE FISICAMENTE PER METTERE IN DIFFICOLTA' IL SUDAFRICA&quot;

Home Senza categoria "TENERE FISICAMENTE PER METTERE IN DIFFICOLTA' IL SUDAFRICA"

di Redazione 03/06/2013

PARISSE: “TENERE FISICAMENTE PER METTERE IN DIFFICOLTA’ IL SUDAFRICA”

“UN GRANDE ONORE SFIDARE I LIONS, ORA PERO’ PENSIAMO SOLO ALL’ITALIA”

Durban (Sudafrica) - Complice il fuso orario analogo a quello italiano, gli Azzurri di Jacques Brune hanno iniziato a lavorare da subito a pieno

regime per preparare il debutto di sabato 8 giugno (ore 17.15, diretta Sky Sport 2) nelle Castle Lager Series: dapprima divisi per reparti e poi tutti

insieme agli ordini del Commissario Tecnico, veterani ed esordienti del gruppo hanno provato situazioni e schemi di gioco in vista della sfida al

Sudafrica al Kings Park di Durban.

I ventinove atleti sbarcati ieri nel Natal da Roma hanno partecipato tutti regolarmente alla doppia seduta mattutina e, al rientro in albergo

all’ora di pranzo, hanno trovato ad accoglierli capitan Sergio Parisse, Leonardo Ghiraldini e Martin Castrogiovanni, reduci dalla partita giocata

l’altro ieri ad Hong Kong con la maglia dei Barbarians contro i British and Irish Lions diretti in Australia per la campagna 2013.

In centoventicinque anni di storia della selezione delle Home Unions, mai nessun italiano aveva affrontato il XV in rosso: “E’ stato un grande

onore per noi quattro italiani in campo – ha detto Sergio Parisse al proprio arrivo in Sudafrica – e penso abbia avuto un significato particolare

per Andrea Lo Cicero, che alla sua ultima partita internazionale ha potuto vivere un momento unico. Certo, c’è un po’ di amarezza per aver subito

una sconfitta tanto pesante (59-8 per i Lions) ma le condizioni climatiche in cui si è giocato, con un’umidità che rendeva veramente difficile

anche solo correre, hanno inciso parecchio. Resta la soddisfazione di aver giocato una partita storica, ma adesso siamo qui a Durban per pensare solo

all’Italia ed al tour estivo”.

Clicca qui per l’audio intervista a Sergio Parisse

“Il Sudafrica è il favorito per questo torneo estivo – ha detto Parisse – e sicuramente lo è anche per lo scontro diretto di sabato contro di

noi. Lavoriamo questa settimana consapevoli della difficoltà del match che ci aspetta, ma usciamo da un 6 Nazioni in cui abbiamo fatto vedere ottime

cose, siamo fiduciosi dei nostri mezzi. Contro il Sudafrica è sempre la stessa storia: gli Springboks vogliono e possono dominarti fisicamente,

vogliono imporsi nello scontro. La sfida, la differenza tra una prestazione positiva ed una negativa, starà nella nostra capacità di tenere loro

testa fisicamente. Facciamolo, ed abbiamo i mezzi per far metterli in difficoltà”

Dopo aver guidato l’Italia a due vittorie ed al quarto posto nel 6 Nazioni, Parisse vuole continuare a progredire insieme ai compagni: “Mantenere

la continuità del Torneo, anzi incrementarla, deve essere il nostro obiettivo: abbiamo battuto due avversarie importanti come Francia ed Irlanda,

impensierito l’Inghilterra, siamo un po’ venuti meno contro Galles e Scozia. In queste tre settimane di test-match sudafricani dovremo dimostrare

ancora quali sono le nostre ambizioni, la nostra voglia di giocare, la nostra solidità nel difendere. Specialmente nella prima partita contro il

Sudafrica difendere al meglio sarà fondamentale. Abbiamo già dimostrato in novembre di poter giocare alla pari contro le grandi, dovremo farlo

ancora”.

“Il gruppo è quello del 6 Nazioni, con cinque volti nuovi che ho avuto modo di conoscere di persona al raduno di Bormio. Di Bernardo è sicuramente

l’atleta che ho visto giocare più volte, tra quelli pronti a debuttare in azzurro. Ha fatto un’ottima stagione con Treviso ed in un ruolo in cui

siamo sempre alla ricerca di soluzioni come quello di apertura può dare una grossa mano. Mi auguro possa fare un buon tour. Manici, Chillon e Sarto

li ho visti meno in partita e mentre Sarto giocando ala forse potrà avere un po’ meno pressione su di sé, Andrea ed Alberto, in due posizioni

difficili e dove la concorrenza interna è forte hanno davanti a loro delle settimane impegnative. Spero che possano trovare spazio, fare esperienza:

dipenderà dal CT” ha concluso Parisse che, da domani, sarà regolarmente al lavoro con i compagni in vista dell’annuncio della formazione per il

test-match di sabato prevista per giovedì pomeriggio.







