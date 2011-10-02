&quot;terzo tempo&quot; peroni ai mondiali di rugby

"terzo tempo" peroni ai mondiali di rugby
di Redazione
02/10/2011
[gallery] CASTROGIOVANNI REGISTA E ATTORE PER "TERZO TEMPO": SU DEEJAY TV E' UN SUCCESSO DI NUMERI 300mila persone raggiunte da Deejay Tv, 100 mila contatti sul sito Tuttorugby.it: sono i dati aggiornati alla conclusione della terza settimana di messa in onda di "Terzo Tempo", il prodotto voluto da Peroni per permettere ai tifosi di seguire anche da lontano l'avventura iridata degli azzurri in Nuova Zelanda. Il regalo ai tifosi lo ha confezionato poi il pilone azzurro Martin Castrogiovanni, regista e attore principale dell'originale sigla di chiusura sui titoli di coda. Con Martin Castrogiovanni regista e attore principale della sigla di chiusura sui titoli di coda, "Terzo Tempo" ha voluto regalare ai tifosi rimasti in Italia i momenti più divertenti ed un originalissimo ed unico dietro le quinte del periodo trascorso dalla Nazionale di rugby a Nelson, la città che ha ospitato per 20 giorni il quartier generale azzurro dei Mondiali nelozelandesi. "Terzo Tempo" di Deejay Tv, il prodotto voluto da Peroni per permettere ai tifosi di seguire anche da lontano l'avventura iridata degli azzurri in Nuova Zelanda, ha completato la terza settimana di messa in onda sulla scia di un elevatissimo gradimento (addirittura entusiasti i giocatori, i primi a voler vedere le puntate) e ottimi dati di ascolto. Partito alla scoperta di radici e tradizioni, "Terzo Tempo" è poi riuscito, puntata dopo puntata, a far comprendere quanto i valori e le passioni del rugby siano però universali. Passioni e valori con i quali Peroni ha ormai cementato il suo rapporto con il rugby e con i tifosi, riassumendo il tutto con un pay-off semplice e immediato: "Per Noi". Per noi che in quei valori crediamo e che per quelle passioni viviamo e che nemmeno 11 ore di fuso orario ci dividono. Una squadra vicino alla "Squadra", che ha raccolto quotidianamente le interviste dei protagonisti di questa manifestazione e le atmosfere e gli avvenimenti che l'hanno caratterizzata. Deejay Tv ha raggiunto con "Terzo Tempo" più di 300mila persone (puntate anche sul sito http://www.deejay.it/dj/tv/deejay_tv), mentre le pillole postate sul sito Tuttorugby.it contano 100mila visite.
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) SERIE B PRIMA GIORNATA
Articolo Successivo
DICHIARAZIONI NICK MALLETT/SERGIO PARISSE
Redazione