TERZO TEMPO PERONI IN NUOVA ZELANDA

di Redazione 21/09/2011

[gallery] "TERZO TEMPO": PERONI IN NUOVA ZELANDA, ALLE RADICI DELLA TRADIZIONE Il rugby in Nuova Zelanda la radice di un intero popolo. E i tifosi italiano potranno scoprirlo domani grazie a "Terzo Tempo", la pillola quotidiana di Deejay Tv (ore 13.40), lo sguardo che Peroni, storico partner della Federazione italiana rugby, ha lanciato per seguire passo dopo passo e in maniera originale l'avventura iridata degli azzurri in terra neozelandese. "Terzo Tempo" ha infatti ripreso dall'inizio alla fine la giornata che la città di Nelson ha dedicato al match Italia-Russia del Trafalgar Park, offrendo ai tantissimi turisti e tifosi stranieri la possibilità di rivivere l'atmosfera del primo storico match di rugby giocato in Nuva Zelanda il 14 maggio del 1870. A cominciare dalla colazione dei giocatori del Nelson Rugby Club nella club house, passando per la consegna delle maglie e per la straordinaria haka da mille persone messa in scena dai rivali del Nelson College sulla grande scalinata di Trafalgar Street. "Terzo Tempo" sarà poi ovviamente anche alla rievocazione della partita sul prato del Botanics E al Terzo Tempo del Nelson Rugby Club. Su Tuttorugby.it invece le parole di Alessandro Zanni, che il giorno dopo commenta il successo degli azzurri sulla Russia.

