Home Senza categoria TERZO TEMPO PERONI VILLAGE

TERZO TEMPO PERONI VILLAGE

di Redazione 17/03/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] Sold Out al Terzo Tempo Peroni Village Un sold out anche al Terzo Tempo Peroni Village che, grazie al caldo primverile, è stato preso d'assalto dai tanti appassionati del rugby. Un Terzo Tempo Peroni da antologia ha fatto registrare oltre 60.000 presenze. Il dopo partita è stata tutta una festa che ha coinvolto anche la nazionale che, guidata dal capitano Parisse è salita sul palco del Villaggio Peroni salutata dagli applausi delle migliaia di presenti. Sul palco si è esibito Max Giusti con la sua band. Alla partita hanno asisstito Cesare Prandelli ct della Nazionale di calcio, Mario Pescante, il console inglese, gli ambasciatori neozelandese e francese, Tiziano Ferro, Antonella Mosetti e Aldo Montano, Giorgio Pasotti, il Sindaco di Roma Gianni Alemanno ed il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Una festa con l'Italia vincente con la Scozia tra fiumi di birra e tanta felicità.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp