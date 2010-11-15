Test match 2010: Italia vs Argentina - le foto
di Redazione
15/11/2010
E' andato in scena allo stadio Bentegodi di Verona il primo dei tre Cariparma Test Match che ha visto l'Italia capitanata da Sergio Parisse sconfitti dall'Argentina del capitano Felipe Contepomi per 22-16. Da segnalare il buon esordio in maglia azzurra di Tommaso Benvenuti. Tutte le altre foto su www.marcosartori.net
Articolo Precedente
comunicato rugby rovigo 41
Articolo Successivo
Gran Sasso Rugby - Colleferro Rugby: finisce 14 a 11
Redazione