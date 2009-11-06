Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Cariparma Test Match 2009

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2009

TITOLO
Novembre caldissimo per la nazionale di Nick Mallett, alle prese con i Cariparma Test Match 2009. Ci aspettano sul campo le squadre della Nuova Zelanda - i temutissimi All Blacks -, il Sudafrica e Samoa. San Siro da giorni ha dichiarato il tutto esaurito, riuscendo a piazzare oltre settantamila biglietti. Il pubblico italiano non ha resistito, elettrizzato dall'entusiasmo per gli uomini neri e per dare sostegno alla propria nazionale. Di seguito i prossimi tre appuntamenti, con indicazione della data e link alle mappe di Google per raggiungere gli stadi - cliccare sul nome dello stadio. Per chi invece non avrà la possibilità di raggiungere il bordo campo, su La7 sarà possibile seguire ogni match, grazie all'acquisto dei diritti da Sky Italia.

Italia - Nuova Zelanda

Sabato 14 novembre, ore 15.00 Milano, Stadio “Giuseppe Meazza”  (San Siro)

Italia Sudafrica

Sabato 21 novembre, ore 15.00 Udine, Stadio “Friuli

Italia - Samoa

Sabato 28 novembre, ore 15.00 Ascoli Piceno, Stadio “Cino e Lillo Del Duca” Anche Rugby CS scende in campo con la nazionale, ospitando i comunicati stampa ufficiali della Federazione Italiana Rugby, tra i primi sostenitori del nostro progetto. Cogliamo l'occasione per ringraziare pubblicamente Andrea Cimbrico per il continuo appoggio.
