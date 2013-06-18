TOMMASO IANNONE TORNA A PARMA : VESTIRA' LA MAGLIA DELLE ZEBRE
di Redazione
18/06/2013
Parma - Le Zebre informano di aver raggiunto un accordo con il trequarti Tommaso Iannone, proveniente dalla Benetton Treviso. Il giocatore è
attualmente impegnato con la Squadra Nazionale nelle Castle Lager Series in Sudafrica.
Cresciuto rugbysticamente nella Ruggers Tarvisium, Iannone ha compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili italiane dalla Under 17
all’Accademia di Tirrenia e, con Cavinato allenatore, ha vinto un Junior World Rugby Throphy della categoria Under 20. Ha esordito nel massimo
campionato italiano con la maglia della Rugby Parma nel settembre 2009 passando poi ai Crociati prima di trasferirsi alla Benetton Treviso dove ha
giocato nella ultime due stagioni. Lo scorso Novembre, durante i test match autunnali, ha esordito con la Nazionale Maggiore nella vittoria contro
Tonga a Brescia. Utility back con una formazione da mediano d’apertura, ha giocato ultimamente sia da ala che da centro, mentre nelle giovanili ha
spesso vestito la maglia numero dieci.
Nome: Tommaso
Cognome: Iannone
nato a: Treviso
Il: 16/09/1990
Altezza: 181 cm
Peso: 77 kg
Ruolo: utility back
Honours: Italia,Italia Emergenti, Italia “A”, Italia U20, Italia U19, Italia U18, Italia U17, Accademia FIR di Tirrenia
Caps: 3
Presenze in Rabodirect PRO12: 24
Presenze in Heineken Cup: 6
Presenze in Amlin Challenge Cup: 7
Club precedenti: Ruggers Tarvisium, Rugby Parma, Crociati, Benetton Treviso
Official tweet : @iannys90 ( https://twitter.com/iannys90 )
“Un giovane assolutamente interessante che abbiamo il piacere di avere nella nostra rosa per la prossima stagione nell’ottica di farlo crescere
ancora ed essere punto fisso per le Zebre e per la nazionale di Brunel” ha detto il direttore sportivo bianconero Roberto Manghi. “Un giocatore
che può ricoprire diversi ruoli nella linea dei trequarti che, nonostante i soli 22 anni, ha già all’attivo due campionati da protagonista nella
RaboDirect PRO12. Cercheremo di riproporlo nel suo ruolo naturale di apertura”.
“Dopo due anni nella mia città torno molto volentieri a Parma, città che mi ha visto esordire nel campionato italiano e nel rugby europeo.
Troverò un gruppo con molti giovani che come me hanno molta voglia di crescere e di confrontarsi stabilmente col rugby di alto livello. Spero di
poter dare il mio apporto per togliermi insieme ai miei nuovi compagni tante soddisfazioni e mantenermi stabilmente nel giro della Nazionale” ha
dichiarato Iannone dal raduno azzurro in Sudafrica.
Redazione