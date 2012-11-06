TONGA, SCELTO IL XV TITOLARE PER IL CARIPARMA TEST MATCH DI BRESCIA
di Redazione
06/11/2012
TONGA, SCELTO IL XV TITOLARE PER IL CARIPARMA TEST MATCH DI BRESCIA Brescia - Mana ‘Otai, CT di Tonga, ha annunciato la formazione che scenderà in campo sabato 10 novembre allo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia (ore 15, diretta La7) nel primo dei Cariparma Test Match autunnali. La sfida di sabato segna il quarto scontro diretto tra gli Azzurri ed il XV delle “Ikale Tahi”: nei tre precedenti due successi italiani, l’ultimo per 48-0 a Prato nel 2005, ed uno tongano alla Rugby World Cup del 1999. Maglia numero dieci affidata a Fangatapu 'Apikotoa, mediano d'apertura e centro del Novaco Alghero (Serie A, Girone B). Questa la formazione tongana per sabato: 15 Lilo Vungakoto 14 Fetu’u Vainikolo 13 Sukanaivalu Hufanga 12 Sione Piukala 11 Viliami Helu 10 Fangatapu’ Apikotoa 9 Taniela Moa (cap) 8 Viliami Ma’afu 7 Sione Vaiomo’unga 6 Sitiveni Mafi 5 Tukulua Lokotui 4 Joe Tu’ineau 3 Halani ‘Aulika 2 Elvis Taione 1 Alisona Taumalolo a disposizione 16 Ilaisa Ma’asi 17 Tevita Mailau 18 Hale T-Pole 19 Paula Kaho 20 Samisoni Fisilau 21 Alipate Fatafehi 22 Viliame ‘Iongi 23 Soane Tonga’uiha
Redazione