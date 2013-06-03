TONIOLATTI PRIMO INNESTO PER LA STAGIONE 2013/2014
TONIOLATTI PRIMO INNESTO DELLE ZEBRE RUGBY PER LA STAGIONE 2013/2014
Parma - Le Zebre informano di aver raggiunto un accordo con l’utility back Giulio Toniolatti proveniente dalla Benetton Treviso.
Formatosi a livello giovanile nel Cus Roma, Toniolatti si trasferì nell’altra società romana della Capitolina dove esordì in prima squadra nel
2003 in Serie A1 e successivamente nel Super 10 nel 2006. Nel 2008 il primo cap con la nazionale maggiore sotto la guida tecnica di Nick Mallett prima
di accasarsi all’altra società romana della Rugby Roma dove ha giocato il suo ultimo campionato italiano nella stagione 2009-2010. Con l’ingresso
delle formazioni italiane nella Celtic League Toniolatti fu reclutato dagli Aironi dove collezionò ben 25 presenze nel campionato celtico che gli
sono valse la chiamata dell’Italia all’ultimo mondiale neozelandese dove ha segnato due mete contro la Russia. La scorsa stagione il passaggio
alla Benetton Treviso dove ha giocato 11 gare stagionali di cui 9 da titolare. Nato come mediano di mischia, Toniolatti nelle ultime stagioni ha
ricoperto con buone prestazioni anche i ruoli di ala ed estremo.
Nome: Giulio
Cognome: Toniolatti
nato a: Roma
Il: 15/01/1984
Altezza: 180 cm
Peso: 87 kg
Ruolo: utility back
Honours: Italia , Italia “A”, Italia Seven, Italia U21, altre nazionali giovanili
Caps : 12
Presenze in Rabodirect PRO12: 33
Presenze in Heineken Cup: 11
Presenze in Amlin Challenge Cup: 4
Club precedenti: Cus Roma, Capitolina, Rugby Roma, Aironi, Benetton Treviso
Il direttore sportivo bianconero Roberto Manghi :”Un giocatore duttile e maturo che viene da 3 campionati di RaboDirect PRO12 dove ha dimostrato di
poter giocare sia da mediano che da ala, ruolo in cui si era messo in luce guadagnandosi anche la nazionale maggiore all’ultimo mondiale. Dopo
un’annata dove ha giocato poco, sono certo che Toniolatti avrà lo spirito e la voglia giusta per dimostrare di essere un giocatore molto importante
per le Zebre e pronto per la Nazionale”.
Il commento del giocatore :”Ritrovo con piacere molti dei miei compagni agli Aironi coi quali costruimmo un buon gruppo: sono certo che l’ambiente
sarà ottimo e molto positivo dopo l’annata difficile. Ci sarà tanta concorrenza nei trequarti ma sono certo che col lavoro sul campo saprò essere
a disposizione dello staff tecnico per dare il mio apporto alle Zebre nella prossima stagione. Ho tanta voglia di dimostrare quanto valiamo in Italia
ed in Europa”.
