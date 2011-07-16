TOP 12 FIRA, DUE VITTORIE E DUE SCONFITTE PER L&acirc;

Home Senza categoria TOP 12 FIRA, DUE VITTORIE E DUE SCONFITTE PER Lâ

TOP 12 FIRA, DUE VITTORIE E DUE SCONFITTE PER Lâ

di Redazione 16/07/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] TOP 12 FIRA, DUE VITTORIE E DUE SCONFITTE PER L’ITALDONNE 7s Bucarest (Romania) – L’Italseven in rosa chiude la prima giornata del Top12 FIRA di Bucarest, il più importante appuntamento continentale della stagione, con due vittorie e due sconfitte. Le Azzurre di Andrea Di Giandomenico confermano i pronostici della vigilia, superando piuttosto agevolmente sia la Germania (27-12) che le rumene padrone di casa (34-7) e venendo battute sia dalla Spagna (21-5) che dalla favorita Inghilterra (20-5). Domani mattina l’Italseven femminile affronterà la Svezia nell’ultimo match della fase a gironi, ma indipendentemente dal risultato le Azzurre lotteranno per il Plate, fase centrale del tabellone che assegna i posti dal quinto all’ottavo. “I risultati di questa prima giornata – ha detto al termine degli incontri il tecnico Andrea Di Giandomenico – riflettono perfettamente i valori in campo, oggi Inghilterra e Spagna ci sono superiori e lo hanno dimostrato. L’Inghilterra, in particolare, ha presentato la miglior squadra possibile e la differenza con le altre formazioni si è vista, mentre al di là della sconfitta posso dire di essere soddisfatto della prova contro la Spagna. Restiamo in corsa per il Plate, che era il nostro obiettivo, e probabilmente sarà decisiva la semifinale dove, con buone probabilità, troveremo la Francia”. Questi i risultati dell’Italia Seven femminile nella prima giornata del Top 12 FIRA di Bucarest: I fase (oggi) Italia v Germania 27-12 Spagna v Italia 21-5 Italia v Inghilterra 5-20 Italia v Romania 34-7 domani Italia v Svezia

Condividi Facebook Twitter Whatsapp