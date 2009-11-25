Torna il Super 10. Montepaschi a Parma per il derby col Gran

“L’ obbiettivo – ci spiega il Direttore generale Franco Tonni – è quello di mantenere la striscia positiva delle quattro vittorie consecutive che ci ha permesso di tornare ad una incollatura dalla vetta della classifica, ma dopo un mese di grandi eventi ovali temo che le distrazioni superino la concentrazione che si richiede per la ripresa del campionato. In più Viadana dovrà da un lato fare a meno di cinque atleti prestati alla nazionale a cui si va ad aggiungere l’ internazionale Pierre Hola, impegnato con la propria nazionale, quella di Tonga, e l’ indisponibilità di altri sette giocatori che ancora frequentano più l’infermeria che il campo. In definitiva se, sulla carta, si prevede una ripresa delle ostilità con rinnovato entusiasmo, sul campo tutto ciò può rivelarsi vano, da qui, a mio avviso le difficoltà che incontrerà Viadana al “XXV Aprile” per centrare l’ obiettivo pieno”.

Tre settimane di stop per i test della nazionale e si torna a parlare a giocare con il rugby domestico ai suoi massimi livelli: il Super 10. Montepaschi Viadana, dopo la convincente vittoria ai danni della Rugby Parma di fine ottobre, ci riprova in chiusura del mese di novembre proprio con il Gran Parma, club associato nella franchigia degli Aironi.Gli acciaccati o non ancora pienamente recuperati tra le file giallonere saranno Lloyd Johansson, Julio Garcia, Pablo Canavosio, Jaco Erasmus, Miguel Alonso, Mattia Cagna ed Antonio Denti. “Recupereremo dalla nazionale – ci spiega Antonio Zanichelli assistente di Franco Bernini - Michele Sepe, ed inseriremo tra i convocati i ventenni Josh Furno ed Emiliano Caffini che molto probabilmente scenderanno in campo per buona parte del match. Per loro, come per tutti sarà un banco di prova molto impegnativo, sappiamo che il Gran sul proprio terreno sa vendere cara la pelle sfruttando tutte le proprie risorse, ci darà filo da torcere sino all’ ultimo minuto. Prematuro abbozzare un quindici dell’ Mps Viadana che scaturirà dai seguenti 23 convocati: Avanti: Sciamanna, Milani, Elosu, Redolfini,Santamaria, Ferraro, Furno, Hohneck, Quinnell, Krause, Benatti A. Persico, Caffini, Birchall. Tre quarti: Brancoli, Wilson, Woodrow, Pace, Sepe, Cox, Harvey, Clare e Law. Gran - Viadana, match valido per la classifica della Coppa del Ducato avrà un prologo coi fiocchi, alle 11 e 30, sempre a Moletolo si affronteranno per il Campionato Under 20 nazionale le due squadre di categoria per rendere la giornata di rugby più appassionante e spettacolare.