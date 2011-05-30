Home Senza categoria TORNA IN AZZURRO ANDREA BACCHETTI

TORNA IN AZZURRO ANDREA BACCHETTI

di Redazione 30/05/2011

[gallery] ITALIA “A”, PER LA CHURCHILL CUP TORNA IN AZZURRO ANDREA BACCHETTI SCELTI I VENTOTTO CONVOCATI DOPO LA VITTORIA 24-0 SUL XV DELLA SERENISSIMA San Donà di Piave (Venezia) – L’Italia “A” di Gianluca Guidi e Giampiero De Carli ha superato ieri sera per 24-0, al “Pacifici” di San Donà, il XV della Serenissima in un match di preparazione alla Churchill Cup che, dal 4 al 18 giugno, vedrà la seconda selezione azzurra impegnata in Inghilterra. Ad aprire e chiudere le marcature è stato il giovanissimo trequarti della Ruggers Tarvisium Angelo Esposito, classe 1993, che ha così conquistato un posto nella lista dei ventotto giocatori che nei prossimi giorni voleranno a Northampton dove il 4 giugno è in programma la prima partita della fase eliminatoria, che opporrà Bernabò e compagni al Canada. Il 12 giugno gli Azzurri affronteranno invece la Russia nella seconda ed ultima giornata della prima fase. Fuori per infortunio dalla lista dei ventotto convocati per la Churchill Cup il pilone della Femi-CZ Rovigo Massimiliano Ravalle per problemi al menisco, torna invece nel giro azzurro dopo la bella prestazione offerta nella Finale del Campionato d’Eccellenza di sabato l’ala rossoblù Andrea Bacchetti. “La partita contro il XV della Serenissima è stata importante per testarci ad alto livello in vista della partecipazione alla Churchill Cup dei prossimi giorni – ha detto il tecnico dell’Italia “A” Gianluca Guidi – e voglio ringraziare la selezione veneta per l’impegno e l’aggressività che hanno messo in campo. Abbiamo avuto le conferme che ci aspettavamo e qualche bella sorpresa a livello individuale: i giovani che sono andati in campo, specialmente Esposito e Padovani, hanno giocato con il giusto atteggiamento e senza alcun timore reverenziale. E’ giusto portarli in Inghilterra a fare esperienza”. “Andrea Bacchetti ha disputato un’ottima finale di Eccellenza, si è meritato la chiamata anche se non era inizialmente inserito tra i convocati ma anche altri singoli hanno fatto bene e potranno essere tenuti in considerazione in futuro: penso soprattutto, nell’immediato, a Barbini e Fazzari. Adesso, però, è giusto che questo gruppo si focalizzi sulla Churchill Cup e sulla possibilità, per molti dei convocati, di lavorare per conquistare un posto in Nazionale Maggiore per la Rugby World Cup” ha aggiunto il tecnico toscano dell'Italia "A". Questi i ventotto giocatori convocati con l’Italia “A” per la Churchill Cup: Piloni Matias AGUERO (MPS Aironi, 17 caps) Dario CHISTOLINI (Petrarca Padova) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi) Fabio STAIBANO (MPS Aironi, 9 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma)* Andrea MANICI (HBS GranDucato Parma)* Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) - capitano Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Joshua FURNO (MPS Aironi)* Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso) N.8/flanker Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) Francesco MINTO (Benetton Treviso) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Mediani di mischia Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)** Tito TEBALDI (MPS Aironi, 14 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps)* DuRandt GERBER (HBS GranDucato Parma) Centri/Ali/Estremi Andrea BACCHETTI (Femi-CZ Rovigo, 2 caps) Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium)** Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato) Gilberto PAVAN (MPS Aironi, esordiente) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) Ruggero TREVISAN (BancaMonteParma Crociati)* Giovanbattista VENDITTI (MPS Aironi)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR U20 “Ivan Francescato” **è membro dell’Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto

