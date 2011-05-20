Torneo dei Due Laghi - IX^ Edizione

Il Rugby Banco di Brescia è Serie A1, campionato duro, ruvido, difficile in cui i bianco-azzurri mettono cuore e sudore, impegno e passione. Ma è solo la punta dell'iceberg, il corpo e l'anima del Brescia sono i ragazzi, i giovani, i bambini. E su questo fronte la Società di Via della Maggia è impegnata a tempo pieno: campionati e tornei giovanili, raggruppamenti per i più piccoli, in casa e in trasferta, centinaia di atleti e decine di dirigenti accompagnatori... Maglie, pantaloncini, viaggi, panini, terzi tempi. Un grande impegno, ingenti spese, ma soddisfazioni impagabili. Passione, unica parola magica, passione per la palla ovale dal 1928. Così forte che anno dopo anno ci sostiene, ci da la forza di migliorare, di guardare al futuro. Ed il futuro sono i bambini ed i ragazzi che corrono, ridono e, a volte, piangono sui nostri campi. Questo è lo sport, questo è lo sport più bello: il Rugby. E per loro, il futuro, il Brescia si impegna da sempre e lavora duro. Per ottenere risultati serve il confronto, la lotta...ma sopratutto il gioco sul campo; per questo nove anni fa' si è pensato in grande: un torneo che portasse a Brescia il meglio del Rugby juniores, italiano ed europeo. Così è nato il "Torneo dei 2 Laghi", giunto quest'anno alla nona edizione consecutiva. In tanti anni sono stati migliaia i giovani giocatori e centinaia le Società di tutta Europa ad essersi confrontate e divertite sui campi di Brescia. E anche quest'anno, nonostante le difficoltà economiche che hanno toccato tutti, la macchina organizzativa del Rugby Banco di Brescia si è messa in moto ed è andata in meta: dal 20 al 22 maggio arriveranno 23 società da tutta Italia e dalla Gran Bretagna, Lussemburgo e Croazia...ma le porte saranno aperte fino all'ultimo minuto! Qualche numero per dare la dimensione dell'evento: 1.550 giovani rugbisti da quattro Nazioni (con tecnici, dirigenti e genitori al seguito) 650 posti letto in campeggi e villaggi di Sirmione e Peschiera sul magnifico Lago di Garda, 7.000 (settemila!) pasti caldi serviti...e non possiamo stimare i panini, i litri d'acqua, i gelati e le pinte di birra o i bicchieri di vino, come i kg di pane e salumi/formaggi che verranno allegramente consumati. Ma sappiamo che - Under 8 giocheranno al Campo Menta con la gentile collaborazione degli amici del Rugby Fiumicello - Under 10 e 12 giocheranno al Campo Marte, gentilmente messo a disposizione dal Comune di Brescia per il secondo anno - Under 14 e 16 giocheranno allo Stadio Aldi Invernci In somma una grande, meravigliosa festa! Una gioia per ogni appassionato di Rugby. Il Rugby Banco di Brescia con il "Torneo 2Laghi" porta onore e prestigio alla Leonessa d'Italia che è fiero di rappresentare. "Il Toreno dei Due Laghi è il fiore all'occhiello del Rugby Banco di Brescia" dichiara il Presidente Remo Pola, "Siamo fieri e felici di poter presentare la nona edizione di questo importante torneo che è ormai un appuntamento di riferimento per il rugby giovanile e juniores in Italia. Il Rugby Banco di Brescia mette un forte impegno e grandi risorse nel settore giovanile, perché siamo certi che lo sport sia fattore fondamentale dell'educazione dei bambini e dei ragazzi. Ed è importante il confronto, per questo ci adoperiamo nell'organizzazione di eventi importanti con ampia partecipazione di tante Società di tutta Italia e di alcune squadre di altre Nazioni d'Europa. l Torneo dei Due Laghi è il terzo torneo importante organizzato dal Rugby Banco di Brescia in questa stagione sportiva, segue infatti la prima edizione del Trofeo Enjoy che ha visto all'Invernici più di 600 piccoli rugbisti di Lombardia e Veneto ed il Torneo Banco di Brescia dedicato agli alunni delle scuole medie della città (IV^ edizione, 12 Scuole e 850 tra ragazze e ragazzi). Siamo pronti ad accogliere i nostri giovani amici con i loro genitori ed accompagnatori e per questo devo ringraziare tutti gli amici del Rugby Banco di Brescia che con il loro lavoro volontario ci permettono un'organizzazione e una gestione impeccabile. Grazie anche ai nostri sponsor, al Comune di Brescia che mette a disposizione il Campo Marte, agli amici del Rugby Fiumicello che ospiteranno tutte le under 8 e a Brescia Trasporti che con il nuovo autobus personalizzato con i nostri colori farà il servizio navetta per i giocatori tra l'Invernici e gli altri campi". Squadre partecipanti: LUSSEMBURGO - Lussemburgo Under 14 HRVATSKA - Croazia Under 10-12 DAVENTRY RUGBY CLUB - Inghilterra Under 14 FARNESE RUGBY CLUB COLORNO - Parma, Italia Under 14 AMATORI RUGBY CECINA - Livorno, Italia Under 14 ASD RUGBY BERGAMO - Bergamo, Italia Under 10-12 ACCADEMIA RUGBY CAGLIARI ASD - Cagliari, Italia Under 14 PRO RECCO RUGBY - Genova, Italia Under 12-14 COMPAGNIA DELL’ALBERO - Ravenna, Itali Under 8-10-12-14 GREEN 86 VITERBO - Viterbo, Italia Under 8-10-12 SS RUGBY QUARTO CIRCOLO BENEVENTO - Beneventio, Italia Under 8-10-12-14-16 RUGBY ESTE - Padova, Italia Under 12-14 RUGBY JUNIOR LUMEZZANE - Brescia, Italia Under 8-10-12 RUGBY PIAVE - Treviso, Italia Under 16 RUGBY CERNUSCO - Milano, Italia Under 16 RUGBY CUS MILANO ASD - Milano, Italia Under 16 ACCADEMIA NOCETO - Parma, Italia Under 16 RUGBY BOTTICINO - Brescia, Italia Under 8-10-12 RUGBY GUSSAGO - Brescia, Italia Under 12 CSCR RUGBY OLTREMELLA - Brescia, Italia Under 8-10-12-16 RUGBY BORGO PONCARALE - Brescia, Itala Under 8-10-12 RUGBY FIUMICELLO - Brescia, Italia Under 8-10-12-14-16 RUGBY BRESCIA - Brescia, Italia Under 8-10-12-14-16 Programma: venerdì 20 maggio 18.00 Accoglienza e sistemazione logistica presso strutture sui laghi sabato 21 maggio 12.00 Pranzo sui Campi 14.00 Inaugurazione torneo alla presenza di Autorità e dirigenti Rugby Banco di Brescia 14.30 - 19.30 Partite 20.00 Festa allo Stadio Invernici domenica 22 maggio 10.00 - 12.00 Partite 12.30 - 14.00 Pranzo sui Campi 14.00 - 16.00 Partite 17.00 Premiazioni