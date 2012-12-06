Home Senza categoria TORNEO IN SUDAFRICA A NELSPRUIT, DURBAN E PRETORIA

di Redazione 06/12/2012

TOUR ESTIVO ‘13: TORNEO IN SUDAFRICA A NELSPRUIT, DURBAN E PRETORIA Roma – La federazione sudafricana ha ufficializzato oggi le sedi del torneo estivo che, in giugno, vedrà impegnati nella rainbow nation gli Azzurri di Jacques Brunel insieme agli Springboks padroni di casa, alla Scozia ed a Samoa. Nel primo turno dell’8 giugno l’Italia affronterà proprio gli Springboks al Mbombela Stadium di Nelspruit, mentre la Scozia sfiderà Samoa; la settimana seguente, il 15 giugno al Mr. Price Kings Park di Durban, gli Azzurri affronteranno Samoa ed i sudafricani scenderanno in campo contro gli scozzesi. Il 22 giugno, al Loftus Versfeld di Pretoria, turno conclusivo sulla base della classifica dei primi due turni, con la terza classificata che sfiderà la quarta e, successivamente, finalissima tra le Nazionali meglio classificate dopo i primi due turni.

