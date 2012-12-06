Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

TORNEO IN SUDAFRICA A NELSPRUIT, DURBAN E PRETORIA

Redazione Avatar

di Redazione

06/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
TOUR ESTIVO ‘13: TORNEO IN SUDAFRICA A NELSPRUIT, DURBAN E PRETORIA Roma – La federazione sudafricana ha ufficializzato oggi le sedi del torneo estivo che, in giugno, vedrà impegnati nella rainbow nation gli Azzurri di Jacques Brunel insieme agli Springboks padroni di casa, alla Scozia ed a Samoa. Nel primo turno dell’8 giugno l’Italia affronterà proprio gli Springboks al Mbombela Stadium di Nelspruit, mentre la Scozia sfiderà Samoa; la settimana seguente, il 15 giugno al Mr. Price Kings Park di Durban, gli Azzurri affronteranno Samoa ed i sudafricani scenderanno in campo contro gli scozzesi. Il 22 giugno, al Loftus Versfeld di Pretoria, turno conclusivo sulla base della classifica dei primi due turni, con la terza classificata che sfiderà la quarta e, successivamente, finalissima tra le Nazionali meglio classificate dopo i primi due turni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LA FORMAZIONE DEI CROCIATI RUGBY PER PETRARCA

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) ITALIA FEMMINILE DA DOMANI A ROMA PER PREPARARE LA SFIDA ALLA SPAGNA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019