Torna all'Invernici il "Torneo Banco di Brescia" dedicato alle scuole medie della Città
di Redazione
27/04/2011
Venerdì 29 aprile torna all'Invernici l'ormai tradizionale appuntamento per gli alunni delle Scuole Secondarie di 1° Grado della Città: la IV edizione del "Torneo Banco di Brescia". Il Rugby Banco di Brescia da molti anni anni collabora con le scuole medie: i nostri tecnici/educatori capitanati da Jean Luc Sans, in accordo con i professori di Educazione Fisica, svolgono durante l'anno scolastico, delle vere e proprie "lezioni di rugby" per avvicinare ragazzi e ragazze al nostro splendido sport. Nelle palestre delle Scuole vengono presentate le basi, le regole e i valori, un divertente e formativo assaggio di Rugby. Come degna conclusione di questa attività i ragazzi ed i loro insegnanti sono invitati al Torneo Banco di Brescia così da potersi cimentare e divertire con la palla ovale in un vero Stadio di Rugby, sullo stesso campo dove giocano gli atleti della Serie A. L'edizione 2011 del Torneo Banco di Brescia si preannuncia un nuovo successo: 850 partecipanti da 13 Istituti di Brescia animeranno per una mattinata i campi dell'Invernici. Stefano V. Kuhn – Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale del Banco di Brescia – dichiara: "Il Banco di Brescia è da sempre attento a promuovere e sostenere numerose iniziative che nascono e si sviluppano a Brescia, territorio di storica appartenenza, credendo fermamente nel valore educativo dello sport e supportando la squadra di rugby cittadina, che porta il nome del Banco di Brescia”. Le Scuole Secondarie di 1° Grado partecipanti: Divisione Tridentina Pirandello Virgilio Calvino Franchi Bettinzoli Pascoli Mompiani Tovini - Via Violante Tovini - Buffalora Tovini - Via Verrocchio Romanino Programma: dalle ore 8.30 partenza dalle varie scuole e trasporto con Bus BRESCIA TRASPORTI ore 9.15 inizio partite Torneo Banco di Bresciaore 11.15 merenda ore 11.30 cerimonia di premiazione con un omaggio offerto a tutti i partecipanti dal Banco di Brescia dalle ore 12.00 ritorno alle scuole Il Rugby Brescia ringrazia tutti i Professori ed i Dirigenti Scolastici per la disponibilità e la preziosa collaborazione e naturalmente il Banco di Brescia sempre disponibile a supportare e sostenere le nostre iniziative.
Articolo Precedente
ETICA E METE - ROVIGO, DOMENICA 5 GIUGNO 2011.
Articolo Successivo
PARTE DAL DELTA LA PREPARAZIONE PER LA VOLATA DEI PLAY-OFF
Redazione