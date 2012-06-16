Home Senza categoria TOUR ESTIVO, A TORONTO L'ITALIA SUPERA IL CANADA 16-25

di Redazione 16/06/2012

TOUR ESTIVO, A TORONTO L’ITALIA SUPERA IL CANADA 16-25 Toronto (Canada) – Un primo tempo costellato di troppe imprecisioni ed una ripresa in cui la mischia passeggia sopra quella avversaria, permettendo a Kristopher Burton di cercare sistematicamente la via dei pali, regalano a Jacques Brunel il secondo successo sulla panchina dell’Italia, vittoriosa al BMO Field di Toronto per 16-25 sul Canada. Davanti al pubblico di casa il Canada si conferma avversario solido e deciso a cercare l’impresa contro gli Azzurri, che precedono i nordamericani nel ranking: al terzo minuto, sul primo fallo concesso da un’Italia meno disciplinata che contro l’Argentina, l’estremo Pritchard indica subito i pali e porta la squadra di casa in vantaggio per 3-0. L’Italia – con due esordienti in campo dal primo minuto e sette cambi rispetto alla gara di San Juan - fatica inizialmente a registrare la difesa quando il Canada manovra al largo, ma già dalla prima mischia è chiara la superiorità del pacchetto di mischia italiano che regala a Burton la prima punizione con cui, all’undicesimo, l’apertura azzurra sigla il pareggio. La gara fatica a decollare ma al 25’ l’Italia allunga ancora con Burton dalla piazzola. Gli Azzurri provano ad alzare il ritmo, ma pagano ancora troppe perdite di possesso e qualche fallo di troppo, consentendo a Pritchard di pareggiare pochi minuti dopo. Al trentatreesimo Castrogiovanni e compagni si complicano non poco la vita: su calcio alto canadese nella metà campo italiana Tebaldi non controlla la palla e si fa intercettare l’ovale dall’ala Trainor, che vola in mezzo ai pali. E’ un momento difficile per gli Azzurri, che non riescono ad imporre il proprio gioco sulla coriacea difesa canadese e devono accontentarsi, allo scadere, di ridurre le distanze con il terzo centro di Burton dalla piazzola: 13-9. Nella ripresa l’inerzia del match non cambia, la mischia italiana inizia subito a dominare su quella nordamericana, recupera possessi ed al terzo Burton accorcia ancora con il quarto centro, 13-12. Per l’Italia è il momento migliore, la mischia si impone su quella avversaria e da un bel rolling maul avanzante arriva la meta del tallonatore Tommaso D’Apice, che festeggia nel migliore dei modi la prima volta da titolare. Burton trasforma il 13-19 ma sulla ripresa del gioco un fallo permette a Pritchard di ricucire subito lo svantaggio: 16-19. Ma l’inerzia del match è ormai favorevole all’Italia, il pack guidato da capitan Castrogiovanni impegna sistematicamente quello canadese costringendolo ad indietreggiare e ne nascono tre nuovi calci piazzati che Burton, in due occasioni, non sbaglia, allungando sul 16-25. Nel finale il Canada, sostenuto dai tifosi di casa, non rinuncia a giocare ed a mettere in mostra alcune interessanti qualità nel gioco al largo ma la difesa azzurra riesce a contenere le ultime folate nordamericane: il punteggio non cambia più e l’Italia si aggiudica un match non particolarmente entusiasmante ma estremamente fisico e combattuto. Domani per gli Azzurri una giornata di riposo, dedicata alla visita alle cascate del Niagara, prima di volare domenica ad Houston, in Texas, dove sabato 23 l’Italia chiuderà il proprio tour estivo affrontando gli Stati Uniti. Toronto, BMO Field – venerdì 15 giugno Test-match internazionale Canada v Italia 16-25 (p.t. 13-9) Marcatori: p.t. 3’ cp. Pritchard (3-0); 11’ cp. Burton (3-3); 25’ cp. Burton (3-6); 28’ cp. Pritchard (6-6); 33’ m. Trainor tr. Pritchard (13-6); 40’ cp. Burton (13-9); s.t. 3' cp. Burton (13-12); 10' m. D'Apice tr. Burton (13-19); 13' cp. Pritchard (16-19); 22' cp. Burton (16-22); 32' cp. Burton (16-25) Canada: Pritchard; Trainor, Van der Merwe, Scholz (22’ st. Hearn), Mackenzie; Evans, White (18’ st. Fairhurst); Carpenter (cap), O’Toole, Ardron (27’ st. Dala); Hotson (35’ st. Phelan), Sinclair; Marshall, Pletch (18’ st. Tiedemann), Buydens (16’ pt. Dolezel) all. Crowley Italia: Benettin (3’-7’ st, 25’ st. Toniolatti); Venditti, Pratichetti A., Sgarbi, Benvenuti; Burton, Tebaldi (18’ st. Gori); Barbieri R., Favaro S., Zanni; Pavanello A., Furno (21’ st. Fuser, 35’ st. Bergamasco Ma.); Castrogiovanni (cap), D’Apice (27’ st. Festuccia), Rizzo (39’ st. Romano) all. Brunel arb. Pearson (Inghilterra) Note: debutto in Nazionale per Benettin, Pratichetti A. e Fuser (Italia) Calciatori: Burton (Italia) 6/7, Pritchard (Canada) 4/5 Man of the match: Burton (Italia)

