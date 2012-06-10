Home Senza categoria TOUR ESTIVO, L'ITALRUGBY VOLA IN CANADA MA BORTOLAMI RIENTRA

TOUR ESTIVO, L'ITALRUGBY VOLA IN CANADA MA BORTOLAMI RIENTRA

di Redazione 10/06/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

TOUR ESTIVO, L'ITALRUGBY VOLA IN CANADA MA BORTOLAMI RIENTRA Buenos Aires (Argentina) – Giornata di riposo e trasferimento per la Nazionale Italiana Rugby all’indomani della battuta d’arresto subita a San Juan per mano dell’Argentina nella prima partita del tour estivo. Gli Azzurri del CT Brunel hanno lasciato subito dopo la partita la cittadina ai piedi delle Ande e sono atterrati nella notte a Buenos Aires, dove il gruppo ha usufruito di una mattinata di relax prima di trasferirsi all’aeroporto internazionale “Ministro Pistarini” per imbarcarsi alla volta di Toronto dove venerdì sera, al BMO Field (ore 19.00 locali, 1.00 di sabato in Italia) si giocherà la partita contro il Canada – ieri vittorioso 28-26 sugli Stati Uniti – seconda tappa della tournèe estiva al di là dell’Atlantico. Per Marco Bortolami, nominato da Brunel capitano dell’Italrugby sino al rientro di Sergio Parisse - ancora in fase di recupero dall'infortunio al bicipite femorale riportato con il proprio club - il tour è già finito: il seconda linea, che contro i Pumas ha conquistato il cap numero novantaquattro e la trentottesima apparizione come skipper degli Azzurri, ha riportato nel corso del match del “Bicentenario” la lussazione della spalla sinistra e domani rientrerà in Italia per sottoporsi agli accertamenti del caso a Milano sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale. Non sono previste al momento convocazioni in sostituzione di Bortolami.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp