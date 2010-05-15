Home Federazione Italiana Rugby Tre vittorie per l'Italia seven a Sopol

di Redazione 15/05/2010

Nella prima giornata del torneo FIRA di Sopot, appuntamento inaugurale del circuito europeo, l’Italseven maschile di Marco De Rossi e Luca Martin conquista tre agevoli successi, garantendosi la qualificazione alla parte alta del tabellone di finale con un match d’anticipo. Nella cittadina polacca a pochi chilometri da Danzica, gli Azzurri capitanati da Alessandro Onori partono subito travolgendo in mattinata l’Ungheria con un 61-0 che non ammette repliche: nei primi quattro minuti altrettante mete chiudono la partita. Alla fine, saranno nove in totale, tre delle quali portano la firma dell’ala dei Consiag I Cavalieri Prato Marko Stanojevic, tornato al seven dopo aver partecipato nel 2007 ai Mondiali di Francia con la Nazionale Maggiore. Stanojevic si conferma terminale d’attacco fondamentale anche nel secondo match di giornata, quando gli Azzurri superano la Lettonia per 38-0 con un poker messo a segno proprio dall’ala ex Bristol e Calvisano. Nell’ultimo match di giornata, contro l’Ucraina, gli Azzurri faticano più che nelle due partite precedenti e, dopo aver chiuso in vantaggio per 7-5 la prima frazione di gioco, subiscono il ritorno degli ex sovietici che si portano sul 7-12 in avvio di ripresa. Nell’ultima parte di gara, però, prima Toniolatti e poi il solito Stanojevic – otto in totale le sue marcature di giornata – ribaltano il risultato fissandolo sul 21-12 finale. L’Italia chiude la prima giornata di gara alla testa del girone e domani affronterà la Repubblica Ceca nell’ultima gara della fase eliminatoria. Ungheria v Italia 0-61 Marcatori: p.t. 1’ m. Varani tr. Onori (0-7); 2’ m. Onori tr. Onori (0-14); 3’ m. Stanojevic tr. Onori (0-21); 4’ m. Stanojevic (0-26); 7’ m. Rebecchini tr. Rebecchini (0-33); s.t. 1’ m. Reisma tr. Bresson (0-40); 3’ m. Castagnoli tr. Bresson (0-47); 5’ m. Stanojevic tr. Bresson (0-54); 7’ m. Morsellino tr. Bresson (0-61) Italia v Lettonia 38-0 Marcatori: p.t. 1’ m. Stanojevic tr. Bresson (7-0); 4’ m. Stanojevic (12-0); 5’ m. Stanojevic (17-0); s.t. 1’ m. Rebecchini tr. Bresson (24-0); 2’ m. Stanojevic tr. Bresson (31-0); 5’ m. Toniolatti tr. Toniolatti (38-0) Italia v Ucraina 21-12 Marcatori: p.t. 4’ m. Onori tr. Onori (7-0); 6’ m. Ukr (7-5); s.t. 2’ m. Ukr tr. (7-12); 4’ m. Toniolatti tr. Onori (14-12); 6’ m. Stanojevic tr. Onori (21-12)

