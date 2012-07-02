Home Senza categoria TRENTASEI ATLETI IN ROSA, DEFINITE LE AMICHEVOLI PRESTAGIONE

TRENTASEI ATLETI IN ROSA, DEFINITE LE AMICHEVOLI PRESTAGIONE

di Redazione 02/07/2012

ZEBRE, INIZIATA LA PREPARAZIONE ESTIVA TRENTASEI GIOCATORI IN ROSA, DEFINITE LE AMICHEVOLI PRE-STAGIONE Parma – Parte questo pomeriggio al Centro “Ercole Negri” di Parma, con il raduno di diciotto giocatori non impegnati nella finestra internazionale di giugno, l’avventura delle Zebre. La nuova franchigia italiana che, insieme a Benetton Treviso, parteciperà al Rabodirect PRO12 ed alla Heineken Cup 2012/13 inizia il proprio cammino verso gli impegni agonistici con una riunione tenuta dallo staff tecnico diretto da Christian Gajan e, da domani, gli atleti convocati per la prima settimana di raduno pre-stagionale cominceranno a lavorare sul piano atletico. Le Zebre hanno ufficializzato la composizione della rosa, di cui ad oggi fanno parte trentasei giocatori e che sarà formata complessivamente da quaranta atleti per l’inizio della stagione. “Siamo sinceramente soddisfatti della rosa che siamo riusciti ad allestire in un lasso di tempo tutt’altro che ampio” ha detto il direttore sportivo delle Zebre, Roberto Manghi. “Possiamo contare, ad oggi, su sedici atleti che hanno indossato almeno una volta la maglia della Nazionale maggiore e su molti ragazzi che hanno rappresentato l’Italia a livello giovanile o nella recente Nations Cup di Bucarest con gli Emergenti”. “Restano da riempire ancora quattro caselle – ha aggiunto Manghi – per aggiungere al gruppo un tallonatore, un seconda linea, un numero otto ed un utility back. Contiamo di definire quanto prima gli accordi con i giocatori con cui siamo in trattativa per queste posizioni”. Definito anche il programma delle amichevoli pre-stagionali, con un tour in Francia che vedrà le Zebre affrontare il 2 agosto il Perpignan allo Stade Aimè Giral e partecipare successivamente alla diciannovesima edizione del “Challenge Vaquerin” sfidando il Dax il 5 agosto a Camares ed i Northampton Saints inglesi il 10 agosto a Milla. Questa la rosa delle Zebre aggiornata al 2 luglio 2012: Piloni Matias AGUERO Andrea DE MARCHI Carlo FAZZARI* Luciano LEIBSON Salvatore PERUGINI Luca REDOLFINI David RYAN Flavio TRIPODI Tallonatori Davide GIAZZON Andrea MANICI* Seconde linee Marco BORTOLAMI Filippo CAZZOLA* Josh SOLE Michael VAN VUREN Flanker/n.8 Nicola BELARDO* Mauro BERGAMASCO Emiliano CAFFINI* Nicola CATTINA Filippo CRISTIANO Filippo FERRARINI* Mediani di mischia Alberto CHILLON* Luca MARTINELLI* Tito TEBALDI Mediani d’apertura Alberto BENETTIN* Paolo BUSO Luciano ORQUERA Centri/Ali/Estremi Gonzalo GARCIA David ODIETE* Andrea MASI Samuele PACE Matteo PRATICHETTI Roberto QUARTAROLI* Leonardo SARTO* Sinoti SINOTI Ruggero TREVISAN* Giovanbattista VENDITTI* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia Staff tecnico Direttore sportivo: Roberto Manghi Direttore tecnico: Christian Gajan Allenatori: Vincenzo Troiani, Alessandro Troncon Team Manager: Fabio Ongaro Preparatore atletico: Massimo Zaghini

