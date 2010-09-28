Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

TRIBUNA COPERTA VERSO IL TUTTO ESAURITO

Redazione Avatar

di Redazione

28/09/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] FIRENZE, TRIBUNA COPERTA VERSO IL TUTTO ESAURITO PROSEGUE LA VENDITA PER IL CARIPARMA TEST MATCH CON L'AUSTRALIA Roma ' Cinquantatrà¨ giorni separano gli appassionati di Firenze e di tutta Italia dal Cariparma Test Match che sabato 20 novembre alle ore 15.00 metterà  la Nazionale Italiana Rugby di fronte all'Australia due volte campione del mondo, ma l'attesa per il primo appuntamento internazionale degli Azzurri sul prato del 'Franchi' comincia ad influenzare sensibilmente il ticketing. A sei settimane dal calcio d'inizio di Italia v Australia, la FIR ha registrato oggi una disponibilità  estremamente limitata (meno del 10% della capienza) nel settore di Tribuna Coperta dello Stadio 'Artemio Franchi' e, parallelamente, un trend positivo per quanto riguarda il numero di biglietti che, quotidianamente, vengono venduti in prevendita. I biglietti per Italia v Australia e per le altre due sfide del novembre 2010 rimangono disponibili tramite i canali di vendita istituzionali: -    Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it ( http://www.listicket.it/ ) -    www.listicket.it: ( http://www.listicket.it/ ) sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito -    Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il rugby incredibile

Articolo Successivo

NAZIONALE: le foto del ritiro a Treviso

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012