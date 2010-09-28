TRIBUNA COPERTA VERSO IL TUTTO ESAURITO
di Redazione
28/09/2010
[gallery] FIRENZE, TRIBUNA COPERTA VERSO IL TUTTO ESAURITO PROSEGUE LA VENDITA PER IL CARIPARMA TEST MATCH CON L'AUSTRALIA Roma ' Cinquantatrà¨ giorni separano gli appassionati di Firenze e di tutta Italia dal Cariparma Test Match che sabato 20 novembre alle ore 15.00 metterà la Nazionale Italiana Rugby di fronte all'Australia due volte campione del mondo, ma l'attesa per il primo appuntamento internazionale degli Azzurri sul prato del 'Franchi' comincia ad influenzare sensibilmente il ticketing. A sei settimane dal calcio d'inizio di Italia v Australia, la FIR ha registrato oggi una disponibilità estremamente limitata (meno del 10% della capienza) nel settore di Tribuna Coperta dello Stadio 'Artemio Franchi' e, parallelamente, un trend positivo per quanto riguarda il numero di biglietti che, quotidianamente, vengono venduti in prevendita. I biglietti per Italia v Australia e per le altre due sfide del novembre 2010 rimangono disponibili tramite i canali di vendita istituzionali: - Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it ( http://www.listicket.it/ ) - www.listicket.it: ( http://www.listicket.it/ ) sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito - Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13
