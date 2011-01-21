Trieste ospita gli europei old
21/01/2011
Sono stati presentati martedì 18 gennaio, presso l’Hotel Vis à Vis di Trieste, i campionati europei di rugby over 35 “Egor –European Golden Oldies Rugby- 2012”, che si terranno nel capoluogo giuliano tra il 14 e il 19 giugno 2012. La conferenza stampa, moderata dal giornalista sportivo Gabriele Cutini Costa e ospitata dal presidente del locale Comitato organizzatore Stefano De Rosa, ha visto la nutrita partecipazione non solo di autorità ma anche di giornalisti, ex rugbisti e semplici curiosi, desiderosi di saperne di più su quello che si preannuncia essere un evento di primissi-mo piano nel calendario sportivo del prossimo anno. «Abbiamo stanziato oltre 600mila euro per il primo dei tre lotti necessari alla completa riqualificazione del comprensorio sportivo di Prosecco –ha spiegato l’assessore regionale allo Sport Elio De Anna, nelle vesti di primo promotore dell’iniziativa-, in modo tale da garantire la piena fruibilità e funzionalità di ben 4 campi da gioco. L’intervento permetterà inoltre non solo la realizzazione dell’evento “Golden Oldies”, ma anche la ripresa delle attività a quelle molteplici discipline sportive radicate sul territorio che fino a ieri non disponevano di strutture adeguate.» «L’Egor 2012 genererà un importante indotto sul territorio, che sarà chiamato ad accogliere migliaia di persone da tutto il continente –ha poi sottolineato l’assessore regionale al Turismo Federica Seganti-: abbinare l’immagine del Friuli Venezia Giulia a manifestazioni sportive di tale caratura significa pertanto trasformare i nostri ospiti in potenziali testimonial della Regione. Ecco perché è importante fare squadra e garantire la miglior riuscita all’evento.» Sulla stessa linea d’onda anche il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Trieste Paris Lippi, che si è detto «felice di poter restituire alla città, grazie all’impegno dell’assessore De Anna in primis, un’area dismessa quale il polo sportivo di Prosecco», mentre il suo omologo provinciale Mauro Tommasini si è soffermato sull’importanza di «rilanciare una disciplina sportiva quale il rugby sul nostro territorio» e «costruire un centro polisportivo all’avanguardia e autosufficiente». Ai saluti dei vicepresidenti del Comitato esecutivo dell’Egor Robert Dean e Sergio Caggia e agli auguri del delegato della Federazione Italiana Rugby Claudio Ballico, ha fatto seguito l’auspicio del presidente provinciale del Coni Stelio Borri di «utilizzare la nuova struttura sull’altopiano carsico per dare vita a una serie di scambi sportivi transfrontalieri». Un’apertura caldeggiata poi anche dallo stesso assessore De Anna, che ha rimarcato «l’importanza dello sport quale veicolo di formazione e di internazionalizzazione. Bisogna guardare alla nostra Regione nell’ottica dell’Europa dei 27 e dunque non più solo come il Nordest d’Italia ma come il Sudest dell’Unione. Ecco perché il consolidamento delle discipline sportive sul nostro territorio è utile anche a gettare nuovi ponti verso i Balcani –ha poi concluso De Anna-, ricordando con i dovuti distinguo la “politica del ping pong” dei tempi di Nixon e Zhou Enlai». Trieste, 19 gennaio 2011
