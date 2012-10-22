Home Senza categoria TROFEO DELLE ACCADEMIE, DOMENICA AL VIA L'EDIZIONE 2012/13

TROFEO DELLE ACCADEMIE, DOMENICA AL VIA L'EDIZIONE 2012/13

di Redazione 22/10/2012

TROFEO DELLE ACCADEMIE, DOMENICA AL VIA L’EDIZIONE 2012/13 Roma – Inizia con il match tra l’Accademia di Parma e quella di Mogliano Veneto, domenica 28 ottobre alle 12.00 a Moletolo, l’edizione 2012/13 del Trofeo delle Accademie che mette di fronte in un girone all’italiana con partite di andata e ritorno le squadre delle tre strutture federali riservate alla categoria U18. Il Trofeo, alla terza edizione, è stato vinto nei due anni precedenti dall’Accademia di Mogliano. Questo il calendario del Trofeo delle Accademie 2012/13: Parma, Impianti di Moletolo - 28 ottobre, ore 12.00 Accademia Parma v Accademia Mogliano Roma, Caserma Gelsomini – 17 novembre, ore 10.30 Accademia Roma v Accademia Mogliano Firenze, Stadio Padovani – 24 novembre, ore 12.00 Accademia Parma v Accademia Roma Roma, Caserma Gelsomini – 22 dicembre, ore 11.00 Accademia Roma v Accademia Parma Mogliano Veneto – 16 gennaio, ore 12.00 Accademia Mogliano v Accademia Parma Mogliano Veneto – 2 febbraio, ore 11.00 Accademia Mogliano v Accademia Roma

