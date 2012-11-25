TROFEO DELLE ACCADEMIE, PARMA SUPERA ROMA 19-16
di Redazione
25/11/2012
Firenze – Una meta di Zanetti al ventisettesimo della ripresa decide la sfida tra l'Accademia di Parma e la "Lorenzo Sebastiani" di Roma, dando alla formazione del centro tecnico federale del Nord Ovest la vittoria per 19-16 nella terza giornata del torneo delle Accademie FIR giocata ieri a Firenze prima del Cariparma Test Match Italia v Australia. Il video integrale del match è disponibile al link sottostante: Accademia Parma v Accademia Roma 19-16 ( http://youtu.be/DWFFc6RJ7X4 ) Firenze, Stadio Padovani – sabato 24 novembre Campionato Accademie, III giornata ACCADEMIA PARMA v ACCADEMIA ROMA 19 - 16 (14-10) Marcatori: p.t. 5' cp. De Santis. (0-3); 10' mt. Chiappini tr Gorietti. (7-3); 16' m Lamaro tr De Santis (7-10) 32' m. Caldiroli tr Gorietti (14-10); s.t. 8' cp. De Santis (14-13); 16' dr. Mantelli (14-16); 27' m. Zanetti (19-16); Accademia Parma: Bruno ( 12' st Bronzini); Caldiroli, Renzetti, Ciju, Fusi ( 20' st Slawitz); Gorietti; Morisi ( 28' Rollo); Cornelli, Cisse ( 37' Baitieri), Archetti ( 29' Ciotoli ); Zanetti, Chiappini; Pavesi, Della Valle, Armantini (1' st Pezzotti) all. Romagnoli, Doussy Accademia Roma: Montemauri ( 29' Caione ); Dragotto, Lamaro, Gabbianelli, Lombardo ( 10' st Mantelli ); De Santis; Raffaele ( 1' st De Luca); Giammarioli, Venditti ( 4' st Cattozzo (30' Basha) ), Broglia ( 6' st Cristiglio ); Mantegazza ( 23' st Fragnito), D'Onofrio ( 23' Caroli); Casini ( 25' st Magnanti ), Halushka ( 28' st Barbuscia ), Buonfiglio (20' st Barducci); All. Roselli,Grassi arb.: Spadoni Andrea Nicolò g.d.l. Zucchi Enrico, Masetti Marco quarto uomo: Cartellini: 18' pt. giallo Archetti ( Accademia Parma) Calciatori: De Santis. (Accademia Roma) 3/3; Gorietti. (Accademia Parma) 2/3 Note: giornata mite, campo in ottime condizioni. Punti conquistati in classifica: Accademia Parma 4; Accademia Roma 1
Redazione