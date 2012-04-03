Home Senza categoria TROFEO ECCELLENZA, A STEFANO ROSCINI LA FINALE DI VENERDI' A PRATO

di Redazione 03/04/2012

TROFEO ECCELLENZA, A STEFANO ROSCINI LA FINALE DI VENERDI’ A PRATO Roma – E’ il milanese Stefano Roscini l’arbitro designato dal CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, per dirigere la Finale del Trofeo Eccellenza che si disputerà venerdì 6 aprile alle ore 16.30 allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato tra il Cammi Calvisano e la Mantovani Lazio. Roscini sarà coadiuvato da Filippo Bertelli di Brescia e dal concittadino Luigi Sorrentino in qualità di guardalinee e dal quarto uomo Moreno Borsetto di Rovigo. Trofeo Eccellenza – Finale – venerdì 6 aprile – ore 16.30 Cammi Calvisano v Mantovani Lazio arb. Roscini (Milano) g.d.l. Bertelli (Brescia), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Borsetto (Rovigo)

