Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

10/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Trofeo Eccellenza, al via tra sabato 13 e domenica 14 ottobre. La terza edizione del Trofeo, riservato alle otto formazioni del massimo campionato non impegnate nell’Amlin Challenge Cup, prevede due gironi da quattro su base territoriale con incontri di andata e ritorno e finale il 24 febbraio 2013 tra le prime classificate di ciascuna pool. Nella prima edizione 2011 il successo era andato alla Futura Park Rugby Roma, nella passata stagione al Cammi Calvisano poi laureatosi anche Campione d’Italia. Queste le designazioni arbitrali del primo turno: Trofeo Eccellenza – Girone A – I giornata – 14.10.12 – ore 16.00 M-Three San Donà v Petrarca Padova arb. Rizzo (Ferrara) Rugby Viadana v Crociati Parma arb. Tomò (Roma) Trofeo Eccellenza – Girone B – I giornata – 14.10.12 – ore 16.00 Fiamme Oro Roma v Mantovani Lazio arb. Bertelli (Ferrara) – sabato 13, ore 16 Rugby Reggio v L’Aquila Rugby arb. Roscini (Livorno)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA

Articolo Successivo

ITALIA U20, VENTISETTE AZZURRINI A TIRRENIA DAL 21 AL 23 OTTOBRE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019