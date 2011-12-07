Home Senza categoria TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA

TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA

di Redazione 07/12/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Trofeo Eccellenza in programma tra sabato 10 e domenica 11 dicembre. Sabato alle 15.00, per il Girone B, il milanese Roscini arbitra al “Fattori” la sfida tra L’Aquila Rugby e Mantovani Lazio mentre l’indomani, alle 14.00, Vivarini di Padova dirige il match tra Rugby Reggioe Cammi Calvisano al “Crocetta Canalina”. Questo il dettaglio delle designazioni: Trofeo Eccellenza – Girone B – sabato 10 dicembre – ore 15.00 L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio arb. Roscini (Milano) g.d.l. Pier’Antoni (Roma), Borsetto (Varese) Trofeo Eccellenza – Girone A – domenica 11 dicembre – ore 14.00 Rugby Reggio v Cammi Calvisano arb. Vivarini (Padova) g.d.l. Armanini (Parma), Laurenti (Roma)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp