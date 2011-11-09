Home Senza categoria TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI I GIORNATA

TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI I GIORNATA

di Redazione 09/11/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la giornata inaugurale del Trofeo Eccellenza, la competizione riservata alle squadre del massimo campionato non coinvolte nelle Coppe Europee. La formula della manifestazione prevede due gironi all’italiana da tre squadre ciascuno, con incontri di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le formazioni vincitrici di ciascun girone si contenderanno il Trofeo Eccellenza nella Finale del 12 febbraio in campo neutro da definire. Nella stagione sportiva 2010/2011 la prima edizione del Trofeo Eccellenza è stato vinto dalla Futura Park Rugby Roma che, a Prato, aveva sconfitto per 33-12 il Marchiol Mogliano. Sabato 12 alle 14.30 match inaugurale tra il neopromosso Cammi Calvisano e proprio il Mogliano finalista della scorsa stagione mentre alle ore 15.00 la Mantovani Lazio ospiterà al “Giulio Onesti” la matricola San Gregorio Catania. Queste le designazioni arbitrali per la prima giornata del Trofeo Eccellenza: Girone A – 12.11.11 – ore 14.30 Cammi Calvisano v Marchiol Mogliano arb. Blessano (Treviso) g.d.l. Valbusa (Treviso), Sibillin (Treviso) Girone B – 12.11.11 – ore 15.00 Mantovani Lazio v San Gregorio Catania arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Favero (Treviso), Brescacin (Treviso)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp