Â TROFEO ECCELLENZA, DOMANI A PRATO LA FINALE CALVISANO v LAZIO
di Redazione
05/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) TROFEO ECCELLENZA, DOMANI A PRATO LA FINALE CALVISANO v LAZIO CAVINATO (CALVISANO): “SFIDA IMPORTANTE, ATTENTI AL PACK LAZIALE” DE ANGELIS (LAZIO): “FELICI DI ESSERCI, ORA CERCHIAMO IL COLPACCIO” Roma – Si assegna domani al “Chersoni” di Prato il primo titolo della stagione 2011/2012, con la Finale del Trofeo Eccellenza che, con calcio d’inizio alle ore 16.30, mette di fronte il Cammi Calvisano di Andrea Cavinato alla Mantovani Lazio del duo Jimenez/De Angelis. Due squadre che si presentano all’appuntamento con la seconda finale del Trofeo riservato alle società del massimo campionato non impegnate nelle Coppe Europee con, alle spalle, una stagione regolare ed ambizioni differenti. Da un lato i bresciani gialloneri, neopromossi ma lanciatissimi verso le semifinali scudetto, dall’altro una Mantovani Lazio che, in linea con gli obiettivi di inizio stagione, ha di fatto conquistato una tranquilla salvezza con due giornate d’anticipo. Formazione ampiamente rimaneggiata per la squadra di Cavinato, che deve fare a meno tra gli altri dell’ex apertura azzurra Andrea Marcato e del mediano di mischia Guglielmo Palazzani schierando comunque una regia dai grandi trascorsi internazionali con Paul Griffen e Pablo Canavosio (80 caps in due) mentre Jimenez e De Angelis possono contare sul pacchetto di mischia al completo, capitan Mannucci in testa. “Abbiamo qualche assenza anche davanti, come quella di Costanzo che ha un problema alla caviglia, e per questo scenderemo in campo con una squadra un po’ rivoluzionata” spiega il tecnico del Cammi Calvisano Andrea Cavinato, nelle scorse stagioni alla guida dell’Italia U20. “Chiaramente il nostro obiettivo ultimo rimane il campionato, dove dobbiamo ancora matematicamente qualificarci per la semifinale, ma abbiamo intenzione di onorare la Finale del Trofeo Eccellenza di domani. Veniamo da un momento non semplice in campionato, abbiamo sbagliato del tutto per vari motivi la trasferta di Rovigo e sprecato molte occasioni contro i Crociati – aggiunge Cavinato – ma sono soddisfatto di quello che stiamo facendo in questa stagione. Non dimentichiamoci che siamo una neopromossa e che stiamo portando avanti come Società un progetto di valore, dando spazio a molti giovani che arrivano dall’Accademia e dalle nazionali giovanili come Palazzani, Castello, Visentin, Maistri, affiancandoli a grandi atleti come Griffen o Marcato, di cui domani purtroppo dovremo fare a meno. La Lazio ha una grande mischia – conclude il tecnico dei bresciani – ed un drive da rimessa laterale molto consistente, ma sa anche sfruttare una buona linea arretrata, è una squadra che ama muovere la palla. Sarà un avversario difficile, dovremo mettere loro pressione perché in situazioni complicate i laziali tendono a diventare una squadra fallosa”. “Siamo felici di aver raggiunto questa finale, era uno degli obiettivi stagionali così come lo era la salvezza. Andiamo a giocare questa finale sapendo che troveremo di fronte una squadra più forte ed attrezzata della nostra” ha detto Alfredo De Angelis, che divide con Victor Jimenez la panchina della Mantovani Lazio. “Abbiamo qualche assenza tra i trequarti ma possiamo schierare la mischia titolare. E’ stata una stagione impegnativa, come del resto sapevamo sarebbe stata, adesso è il momento di toglierci qualche soddisfazione e provare il colpaccio contro il Calvisano”. CLICCA QUI PER LE INTERVISTE AI TECNICI CAVINATO E DE ANGELIS ( http://soundcloud.com/federugby/sets/cavinato-e-de-angelis ) Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – venerdì 6 aprile 2012 Trofeo Eccellenza, Finale Cammi Calvisano v Mantovani Lazio Cammi Calvisano (formazione annunciata): Berne; Appiani, Smith, Castello, Visentin; Griffen (cap), Canavosio; Vunisa, Scanferla, Erasmus; Hehea, Nicol; Morelli, Maistri, Gavazzi a disposizione: Lovotti, Andreotti, Aluigi, Birchall, Pavin, Frapporti/Sossi, Bergamo, Zoli/Costanzo Mantovani Lazio (formazione annunciata): De Kock; Rotella, Rota, Bisegni, Tartaglia; Bruni, Gentile; Mannucci (cap), Ventricelli, Riccioli; Van Jaarsveld, Nardi; Ryan, Fabiani, Cannone a disposizione: Torda, Lorenzini, Nitoglia M., Siddons, Bonavolontà D., Gargiullo, Lo Sasso, Pietrosanti arb. Roscini (Milano) g.d.l. Bertelli (Brescia), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Borsetto (Rovigo) precedenti stagionali Mantovani Lazio v Cammi Calvisano 7-10 Cammi Calvisano v Mantovani Lazio 30-11 Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ITALIA U18, DOMANI CONTRO IL PORTOGALLO SI CHIUDE L'EUROPEO FIRA
Articolo Successivo
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Redazione