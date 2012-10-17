TROFEO ECCELLENZA, GLI ARBITRI DEL SECONDO TURNO
di Redazione
17/10/2012
TROFEO ECCELLENZA, GLI ARBITRI DEL SECONDO TURNO Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il secondo turno del Trofeo Eccellenza, in programma tra sabato 20 e domenica 21 ottobre. Trofeo Eccellenza – Girone A – II giornata – 20.10.12 – ore 16.00 Petrarca Padova v Rugby Viadana arb. Liperini (Livorno) Crociati Rugby v M-Three San Donà arb. Traversi (Rovigo) – ore 18.00 a Noceto Trofeo Eccellenza – Girone B – II giornata – 20.10.12 – ore 16.00 Mantovani Lazio v Rugby Reggio arb. Castagnoli (Livorno) L’Aquila Rugby v Fiamme Oro Roma arb. Blessano (Treviso) – si gioca domenica 21.10
