di Redazione 01/08/2012

[gallery] TROFEO ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2012/2013 Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi la composizione dei gironi, il calendario e la formula della terza edizione del Trofeo Eccellenza, al via nel fine settimana del 13-14 ottobre. Il Trofeo, riservato alle otto formazioni del massimo campionato non impegnate nelle Coppe Europee, si disputerà come nelle passate stagioni durante i week-end dedicati all’Heineken Cup ed all’Amlin Challenge Cup. La formula, anche con l’ampliamento da sei ad otto squadre, resta invariata con due gironi da quattro squadre ciascuno e partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun concentramento. Le formazioni classificate al primo posto di ciascun girone al termine delle sei giornate della prima fase si contenderanno il terzo Trofeo Eccellenza il 24 febbraio, in sede da definire. Il calendario del Trofeo Eccellenza 2012/2013 è il seguente (in allegato disponibile il .pdf): Girone A I giornata 13/14 ottobre ore 16.00 M-Three San Donà v Petrarca Padova Rugby Viadana v Crociati Rugby II giornata 20/21 ottobre ore 16.00 Petrarca Padova v Rugby Viadana Crociati Rugby v M-Three San Donà III giornata 08/09 dicembre ore 15.00 Rugby Viadana v M-Three San Donà Petrarca Padova v Crociati Rugby IV giornata 15/16 dicembre ore 15.00 M-Three San Donà v Rugby Viadana Crociati Rugby v Petrarca Padova V giornata 12/13 gennaio ore 15.00 Petrarca Padova v M-Three San Donà Crociati Rugby v Rugby Viadana VI giornata 19/20 gennaio ore 15.00 Rugby Viadana v Petrarca Padova M-Three San Donà v Crociati Rugby Girone B I giornata 13/14 ottobre ore 16.00 Fiamme Oro Roma v Mantovani Lazio Rugby Reggio v L’Aquila Rugby 1936 II giornata 20/21 ottobre ore 16.00 Mantovani Lazio v Rugby Reggio L’Aquila Rugby 1936 v Fiamme Oro Roma III giornata 08/09 dicembre ore 15.00 Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma Mantovani Lazio v L’Aquila Rugby 1936 IV giornata 15/16 dicembre ore 15.00 Fiamme Oro Roma v Rugby Reggio L’Aquila Rugby 1936 v Mantovani Lazio V giornata 12/13 gennaio ore 15.00 Mantovani Lazio v Fiamme Oro Roma L’Aquila Rugby 1936 v Rugby Reggio VI giornata 19/20 gennaio ore 15.00 Rugby Reggio v Mantovani Lazio Fiamme Oro Roma v L’Aquila Rugby 1936 Finale: 24 febbraio 2013 – sede da definire Albo d’oro Trofeo Eccellenza 2012 Cammi Calvisano 2011 Futura Park Rugby Roma

