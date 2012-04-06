Home Senza categoria TROFEO ECCELLENZA, IL CAMMI CALVISANO SUPERA MANTOVANI LAZIO IN FINALE 30-23

di Redazione 06/04/2012

TROFEO ECCELLENZA, IL CAMMI CALVISANO SUPERA MANTOVANI LAZIO IN FINALE 30-23 Prato - Il Cammi Calvisano si aggiudica la seconda edizione del Trofeo Eccellenza superando per 30-23 al "Chersoni" di Prato la Mantovani Lazio e succedendo nell'albo d'oro della manifestazione alla Rugby Roma. Gara equilibrata, ma nella sostanza sempre in mano ai gialloneri bresciani, nella prima frazione di gioco chiusasi sul 13-3. Calvisano apre però la ripresa nel migliore dei modi, mandando in meta la giovane ala Visentin: è la marcatura che cambia l’incontro, permettendo a Griffen e compagni di allungare sul 20-3. La meta del capitano dei laziali, Mannucci, riapre temporaneamente il match ma, intorno alla mezz’ora, è decisiva la meta dell’estremo calvino, Berne, che porta lo score sul 30-13 ponendo definitivamente fine alle speranze di rimonta del XV laziale allenato da Jimenez e De Angelis. La Mantovani – nonostante l’inferiorità numerica per il doppio giallo a Fabiani - accorcia ancora con una meta di Nitoglia allo scadere ed un piazzato di De Kock nel recupero: serve a poco, finisce 30-23 ed il Cammi Calvisano, nell’anno del ritorno nel massimo campionato, può subito festeggiare un titolo nazionale in attesa di giocarsi le proprie carte anche nella lotta per il titolo di Campione d’Italia 2011/2012. Prato, Stadio "Enrico Chersoni" - venerdi’ 6 aprile 2012 Trofeo Eccellenza, Finale Cammi Calvisano- Mantovani Lazio 30-23 Marcatori: p.t. 10' cp. De Kock (0-3); 12' cp Griffen (3-3); 34' m Erasmus tr Griffen (10-3); 41' cp Griffen (13-3); s.t. 3' m Visentin tr Griffen (20-3); 9' m. Mannucci tr De Kock (20-10); 16 cp. Griffen (23-10); 20' cp. De Kock (23-13); 27’ m. Berne tr. Griffen (30-13); 38' m. Nitoglia M tr De Kock (30-20); 43' cp. De Kock (30-23). Cammi Calvisano: Berne; Appiani, Smith (33' st. Bergamo), Castello (29' st. Sossi), Visentin; Griffen (cap), Canavosio (25' st. Pavin); Vunisa, Scanferla (42' st. Birchall), Erasmus; Hehea, Nicol; Morelli (14' st. Costanzo), Maistri (11' st. Aluigi), Gavazzi (11' st. Lovotti) All.: Cavinato. Mantovani Lazio: De Kock; Rotella, Rota, Bisegni (34' st. Lo Sasso), Tartaglia; Bruni (12' st. Gargiullo), Gentile (33' st. Bonavolontà D.); Mannucci (cap, 29'-39' pt.), Ventricelli (29' st. Lorenzini), Riccioli (12' st. Nitoglia M.); Van Jaarsveld, Nardi (10' st. Siddons); Ryan, Fabiani, Cannone (34' st. Pietrosanti) All.: Jimenez – De Angelis arb. Roscini (Milano) g.d.l. Bertelli (Brescia), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Borsetto (Rovigo) Note: spettatori 400 circa, Calciatori: Griffen 6 su 6 (3 su 3 tr, 3 su 3 cp) De Kock 5 su 7 (2 su 2 tr, 3 su 5 cp), Bruni 0 su 1 (0 su 1 cp) Ammonito: Fabiani (23 e 63), Van Jaarsveld (40), Vunisa (71) Espulso: Fabiani per doppia ammonizione al 63, Man of the match: Griffen (Calvisano)

