TROFEO ECCELLENZA REGGIO V FFOO 12-16 (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO)
di Redazione
08/12/2012
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 58_12-13 - TR ECCELLENZA III GIORNATA REGGIO V FFOO (COMMENTO+CRONACA+TABELLINO).pdf *COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY* * * *LE FIAMME VINCONO 16-12 A REGGIO EMILIA * *E CONSOLIDANO IL PRIMATO NEL GIRONE B DEL TROFEO ECCELLENZA * * * *Presutti: “Contento della prestazione dei miei ragazzi, soprattutto di quelli che in Campionato trovano meno spazio. Si sono fatti trovare pronti al momento opportuno”. * *IL COMMENTO* Reggio Emilia – Terza vittoria consecutiva per le Fiamme nel Trofeo Eccellenza. Il XV allenato da Pasquale Presutti conquista altri quattro punti e incrementa la classifica nel girone B che, dopo il 12 a 16 ottenuto oggi a spese del Rugby Reggio, lo vede al comando a quota 12. I Cremisi si presentavano al “Crocetta Canalina” di Reggio Emilia con una formazione che, rispetto a quella della trasferta di Campionato a Rovigo, vedeva ben undici giocatori diversi scendere in campo nel quindici di partenza. Nonostante i numerosi cambi ed il terreno di gioco innevato che ha reso la vita difficile ad entrambe le squadre, la formazione della Polizia di Stato è riuscita a portare a casa un risultato positivo. La supremazia delle Fiamme in mischia chiusa, nei raggruppamenti e nell’ottima attitudine mostrata dalla linea dei trequarti nel rimpiazzarsi prontamente nei contrattacchi, ha permesso agli ospiti di chiudere in netto vantaggio la prima frazione di gioco e, nel secondo tempo, di controllare la reazione dei padroni di casa. Da sottolineare il buon esordio nei secondi quaranta minuti del giovane Federico D’Angelo, classe 1994, e il ritorno in campo di Marco Rosa dopo il lungo infortunio alla spalla patito ad inizio stagione. “Siamo stati bravi – ha commentato il coach cremisi Pasquale Presutti – Oggi su questo campo e con questa temperatura non era facile giocare, invece i ragazzi hanno offerto un’ottima prestazione, in ogni reparto. Sono anche contento della prestazione di giocatori che, durante il Campionato, trovano meno spazio: si sono fatti trovare pronti al momento opportuno”. Prossimo appuntamento sabato 15 dicembre sul campo della caserma “Gelsomini” di Ponte Galeria, sempre contro il Rugby Reggio, per la quarta giornata del Trofeo Eccellenza. Il giorno prima del match, venerdì 7, durante il viaggio in autostrada verso Reggio Emilia, il pullman delle Fiamme ha fatto tappa a Bologna presso la sede del “Gruppo San Cristoforo” (Onlus che si occupa di aiutare ragazzi affetti dalla sindrome di Down, minori ospiti di case-famiglia e portatori di handicap) per donare materiale di gioco e anche vestiario in genere da destinare agli assistiti dalla Onlus emiliana. *LA CRONACA* Pronti, via e le Fiamme, dopo poco meno di sessanta secondi, vanno subito a punti con una meta segnata da Roberto Mariani, dopo una bella azione al largo: 5-0. L’apertura cremisi Carlo Canna incrementa ancora il vantaggio degli ospiti al 14’, mettendo a segno un calcio dalla piazzola che porta le Fiamme sullo 0 a 8. Il XV della Polizia di Stato gioca bene sia nei raggruppamenti in cui spesso costringe il pack avversario ad arretrare, sia nelle azioni alla mano. Dopo dieci minuti, al 24’, le Fiamme hanno di nuovo l’occasione di incrementare lo score e lo fanno con un’azione quasi fotocopia di quella che ha portato i primi cinque punti e con lo stesso giocatore, Roberto Mariani, che schiaccia per la seconda volta in meta: 0 a 13. I Cremisi mantengono sempre saldo nelle mani il pallino del gioco e chiudono la prima frazione in vantaggio di sedici punti, grazie al calcio messo a segno da Carlo Canna allo scadere. Nel secondo tempo i padroni di casa scendono in campo più determinati e mettono in difficoltà le Fiamme pressandole e costringendole all’errore, tanto che al 15’ viene assegnata una meta tecnica ai rossoneri: 7 a 16 dopo la trasformazione di Cook. Gli emiliani cercano di ribaltare a proprio favore il risultato, tanto che al 20’ arrivano altri cinque punti con Cook che, dopo un’azione convulsa, si tuffa in meta sul pallone calciato da un compagno: 12 a 16. La reazione cremisi non si fa attendere e, subito dopo, il XV della Polizia di Stato sfiora la terza meta con un’azione iniziata dal numero 8 Andrea Balsemin e dal mediano Simone Marinaro, che serve Marco Rosa, fermato a pochi metri dalla linea bianca. I minuti trascorrono, ma il punteggio resta invariato fino al termine quando il signor Spadoni manda negli spogliatoi le due squadre con il risultato di 12 a 16, che per le Fiamme vuol dire quattro punti e primato nel girone B del Trofeo Eccellenza. *IL TABELLINO* * * *Reggio Emilia “Impianto sportivo Crocetta Canalina” – sabato 8 dicembre 2012 * *Trofeo Nazionale di Eccellenza 2012-2013 III giornata di andata del girone B * *REGGIO RUGBY – FIAMME ORO RUGBY (0-16) 12 - 16*** *Marcatori :* p.t. 1’ meta Mariani (Fiamme Oro) (0-5), 14’ c.p. Canna (Fiamme Oro) (0-8), 24’ meta Mariani (Fiamme Oro) (0-13), 40’ c.p. Canna (Fiamme Oro) (0-16) ; s.t. 15’ meta tecnica Reggio tr. Cook (7-16), 20’ meta Cook (Reggio) (12-16) *Reggio Rugby : *Cook, Beltrami, Silva, Carbone (51’ Fontanesi), Mora (41’ Biffi), Torri, Daupi, Scalvi F. (73’ De Bruin), Scalvi G. (69’ Borciani), Torlai, Caselli (61’ Bezzi), Pulli, Fiume (47’ Rizzelli), Bigi, Fontana (42’ Goti) a disp: Goti, Lanzano, Rizzelli, Borciani, Fontanesi, De Bruin, Biffi, Bezzi Allenatore: Alessandro Ghini *Fiamme Oro Rugby :* Barion, Mariani, Sapuppo G., Massaro (51’ D’Angelo), Andreucci (51’ Rosa), Canna, Marinaro, Balsemin, Zittelli, Santelli, Cazzola, Galluppi (51’ Maestri), Duca (56 ‘Di Stefano), Vicerè (56’ Moscarda), Gentili a disposizione : Suaria, Moscarda, Rosa, Sutto, Maestri, D’Angelo, Calandro, Di Stefano Allenatore : Pasquale Presutti *Arbitro :* Spadoni (Padova) *g.d.l :* Cusano (Vercelli), Franzoi (Venezia) *Cartellini :* 32’ p.t. cartellino giallo Bigi (Reggio) *Man of the match :* Andrea Torlai (Reggio) *Calciatori : * Canna (Fiamme Oro) c.p. 2/2, tr. 0/2 ; Silva (Reggio) c.p. 0/1, Cook (Reggio) tr. 1/2 *Note :* campo innevato, giornata fredda e nuvolosa, spettatori 300 circa *Punti conquistati in classifica: *Fiamme Oro 4, Reggio 1 * * *Reggio Emilia, 8 dicembre 2012* *Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby* -- Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it
