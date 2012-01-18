Home Senza categoria TROFEO ECCELLENZA, SABATO I NOMI DELLE FINALISTE 2012

di Redazione 18/01/2012

TROFEO ECCELLENZA, SABATO I NOMI DELLE FINALISTE 2012 Roma – Si conosceranno domenica pomeriggio i nomi delle due squadre che, il 12 febbraio, si sfideranno nella Finale del Trofeo Eccellenza. Ancora tutto da decidere in entrambi i gironi, con quattro squadre ancora in corsa per contendersi il primo titolo federale dell’anno. Nel Girone A, con il Marchiol Mogliano tagliato fuori dai giochi, saranno il Cammi Calvisano ed il Rugby Reggio a contendersi l’accesso alla finale sfidandosi alle 14.30 al San Michele mentre più complessa è la situazione del Girone B con il San Gregorio Catania capolista che, a riposo e con un solo punto di vantaggio sulla Mantovani Lazio, dovrà attendere l’esito del derby del centro sud tra Mantovani Lazio e L’Aquila Rugby della stessa ora al “Giulio Onesti”: in caso di vittoria o pareggio dei capitolini, questi si qualificherebbero alla Finale, mentre un successo aquilano aprirebbe le porte al San Gregorio. Oggi il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali della sesta ed ultima giornata: Trofeo Eccellenza – Girone A – VI giornata – ore 14.30 Sabato 21 gennaio 2012 Cammi Calvisano - Rugby Reggio arb. Blessano (Treviso) Riposa: Marchiol Mogliano Trofeo Eccellenza – Girone B – VI giornata – ore 14.30 Sabato 21 gennaio 2012 Mantovani Lazio 1927 - L’Aquila Rugby 1936 arb. Sironi (Colleferro - RM) Riposa: San Gregorio Catania R.

