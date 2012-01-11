Home Senza categoria TROFEO ECCELLENZA/SERIE A/SERIE B/SERIE A FEMMINILE

11/01/2012

TROFEO ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI IV TURNO Roma – Questo week-end torna in campo il Trofeo Eccellenza con la seconda gara del girone di ritorno. Il Girone A mette di fronte le due seconde della classe, Rugby Reggio e Marchiol Mogliano, mentre riposa la prima in classifica Cammi Calvisano. Nel Girone B il turno di riposo spetta alla Mantovani Lazio che, dopo la sconfitta dello scorso turno ad opera del San Gregorio Catania Rugby, può essere superata in classifica proprio dai siculi che se la vedranno con L’Aquila Rugby sempre ferma a zero punti. Oggi il Cnar ha reso noto le designazioni arbitrali per gli incontri del week-end. Trofeo Eccellenza – Girone A – V giornata – ore 15.00 Domenica 15 gennaio 2012 Marchiol Mogliano – Rugby Reggio arb. Roscini (Milano) Riposa: Cammi Calvisano Trofeo Eccellenza – Girone B – V giornata – ore 15.00 Sabato 14 gennaio 2012 L’Aquila Rugby 1936 - San Gregorio Catania R. arb. Colantonio (Roma) Riposa: Mantovani Lazio 1927 SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XII GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata di ritorno del Campionato Italiano di Serie A, in programma domenica 15 gennaio alle ore 14.30. Serie A – Girone A – XII giornata – 15.01.2012 – ore 14.30 Domenica 15 gennaio 2012 ore 14.30 Udine Rugby F.C. - – ASD Rugby Lyons arb. Liperini (Livorno) Pro Recco Rugby - M-Three Am. R. San Donà arb. Rizzo (Ferrara) Livorno Rugby ssd - R. Banco di Brescia arb. Carrera (Roma) Franklin & Marshall CUS Verona - Rugby Grande Milano arb. Marrama (Padova) Donelli Modena Rugby - Accademia Nazionale Tirrenia arb. Bertelli (Brescia) * Firenze Rugby 1931 - Fiamme Oro Roma arb. Vivarini (Padova) * anticipata a sabato 14.01.2012 ore 15.00 Serie A – Girone B – XII giornata – 15.01.2012 – ore 14.30 Domenica 15 gennaio 2012 ore 14.30 Amatori Catania - Romagna RFC arb. Serchiani (Padova) Novaco Alghero - Rubano Rugby arb. Masini (Roma) Santa Margherita Valpolicella - Unione R. Capitolina arb. Penne’ (Milano) Zhermack Badia - ASD Amatori Rugby Capoterra arb. Bono (Brescia) – ore 15.00 Autosonia Avezzano Rugby - Gladiatori Sanniti arb. Damasco (Napoli) ASD Rugby Milano - Gruppo Padana Paese arb. Muscio (Treviso) SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI XII GIORNATA Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie B in programma domenica 15 gennaio alle ore 14.30. SERIE B – GIRONE 1 – XII TURNO - 15.01.2012 – ore 14.30 Domenica 15 gennaio 2012 ore 14.30 Rugby Parabiago - Rugby Rovato arb. Rossi (Piacenza) Rugby Lecco - Rugby Alessandria arb. Stevanato (Venezia) Rugby Sondrio Sertori - BEF-eD VII° Rugby Torino arb. Galante (Varese) Asti Rugby 1981 - Biella Rugby Club arb. Rinaldi (Modena) Rugby Lumezzane - Banco San Giorgio CUS Genova arb. Armanini (Parma) Riposa: Ce.s.In. CUS Torino SERIE B – GIRONE 2 – XII TURNO - 15.01.2012 – ore 14.30 Domenica 15 gennaio 2012 ore 14.30 Autosica Imola Rugby - Amatori Parma Rugby arb. Guerzoni (Ferrara) Rugby Noceto FC - Pierantoni Rugby Pesaro arb. Strullato (Padova) U.R. Prato Sesto - CUS Perugia arb. Sironi (Colleferro – RM) Vasari Rugby Arezzo - Rugby Colorno FC arb. Massa (Roma) Piacenza R. C. 1947 - Unione Rugby Tirreno arb. Palladino (Torino) Civitavecchia R. Cuntumcellae - Unione Rugby Bolognese arb. Cerino (Napoli) SERIE B – GIRONE 3 – XII TURNO - 15.01.2012 – ore 14.30 Domenica 15 gennaio 2012 ore 14.30 Villorba Rugby - TXT CUS Ferrara Rugby arb. Zimei (Roma) Volteco Ruggers Tarvisium - Valsugana Rugby Padova arb. Paroni (Brescia) Mirano 1957 - Fulvia Tour Rugby Villadose arb. Stacchi (Brescia) CUS Padova ASD - Dopla Rugby Casale arb. Russo (Milano) DAK Rugby Mantova - AS Jesolo Rugby arb. Meconi (Roma) Rangers Rugby Vicenza - Rugby Belluno arb. Pecorario (Prato) SERIE B – GIRONE 4 – XII TURNO - 15.01.2012 – ore 14.30 Domenica 15 gennaio 2012 ore 14.30 Rugby Rieti - Colleferro Rugby 1965 arb. Ranalli (Sulmona9 ASD Frascati Mini Rugby 2001 - Amatori R. Messina arb. Di Blasio (Napoli) Primavera Rugby - A.P. Partenope Rugby arb. Tarlini (Firenze) Palermo R.C. 2005 - Gran Sasso Rugby arb. Bonacci (Roma) Rugby F.C. Segni - CUS Roma arb. Ruta (Perugia) SERIE A FEMMINILE - DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII GIORNATA Roma - Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile Girone 1 e per la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile Girone 2 in programma domenica 15 gennaio alle ore 14.30. Serie A Femminile – Girone 1 – VIII Turno – 15.01.2012 – ore 14.30 Domenica 15 gennaio 2012 ore 14.30 Red&Blu Rugby – Sitam Riviera del Brenta arb. Onori (Roma) Valsugana Rugby Padova – Benetton Treviso arb. Guastini (Prato) Serie A Femminile – Girone 2 – VII Turno – 15.01.2012 – ore 14.30 Domenica 15 gennaio 2012 ore 14.30 US Rugby Benevento – TXT CUS Ferrara Rugby arb. Mazza (Napoli) Rugby Colorno FC – Mustang Rugby Pesaro arb. Salvini (Prato)

