Trofeo nazionale di Rugby al Tocco
di Redazione
01/07/2010
La Nazionale Italiana Rugby torna per la quinta stagione consecutiva a svolgere la preparazione estiva in Valle d’Aosta, all’ombra del Monte Bianco, e per il secondo anno, in sinergia con la Regione, organizza il torneo di touch rugby “Un tocco di Azzurro”. Dopo il successo dell’edizione inaugurale che, il 2 agosto del 2009, aveva visto circa duecento giocatori affrontarsi sul campo di Morgex, la seconda edizione del torneo di rugby al tocco che unisce per un giorno sul terreno di gioco gli atleti Azzurri ed i loro tifosi è in programma sempre sul campo che ospita gli allenamenti estivi della squadra di Nick Mallett nella giornata di domenica 1 agosto. Nell’ottica di aprire per un giorno al maggior numero possibile di appassionati le porte della Nazionale, la formula 2010 del torneo prevede la possibilità di iscriversi a quindici squadre (la sedicesima squadra partecipante sarà composta dallo staff tecnico dell’Italia) da dieci atleti ciascuna. Ad ogni squadra iscritta verranno aggregati tramite sorteggio due atleti della Nazionale convocati per il ritiro valdostano del 25 luglio-3 agosto. La formula del torneo prevede partite di sola andata tra le partecipanti di ciascun girone, semifinali per le prime due classificate di ciascun girone, finale per il quarto posto ed una finalissima che darà ai componenti della squadra vincitrice di assistere al Cariparma Test Match tra Italia ed Australia del prossimo 21 novembre. Le iscrizioni al torneo hanno aperto, giovedì 1 luglio, e si concluderanno domenica 25, con l’inizio del raduno estivo della Nazionale. Da oggi, quindi, iscrizioni aperte sul sito internet federale o all’indirizzo email [email protected] per tutte gli appassionati di touch che, individualmente o organizzati in squadre, vogliano partecipare al torneo per giocare insieme ai propri beniamini e succedere all’Ivrea Rugby nell’albo d’oro del “Tocco di Azzurro”.
