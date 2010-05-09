Trofeo Topolino Rugby 2010: le foto

Il torneo di rugby “Trofeo Topolino” del 2010, già “torneo di Treviso“, si è svolto a Treviso l’8 e il 9 maggio 2010 rivolto ai giovani di tutta Italia e a squadre estere. Questo evento ha assunto rilevanza, in termini di partecipazione e di livello agonistico, senza paragoni nel panorama rugbystico italiano. Nell’ottica europea è un torneo di primaria importanza in quanto il rugby italiano si sta avvicinando a grandi passi ai vertici mondiali, nei quali emergono sempre più interessi televisivi, giornalistici e sempre più importanti sponsor si affacciano a questo sport. Il fotoservizio del Torneo topolino di Rugby 2010