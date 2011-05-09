Loading...

Trofeo Topolino Rugby 2011 - LE FOTO

di Redazione

09/05/2011

Treviso, 7-8 maggio 2011 Lo scorso week end andato in scena a Treviso il più grande evento italiano di minirugby che ha visto la partecipazione di 5800 atleti, dall'under 8 all'under 14. Le gallerie fotografiche complete delle qualificazioni e delle finali sono visibili sul sito www.marcosartori.net

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

12/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019

05/05/2019