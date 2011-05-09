Trofeo Topolino Rugby 2011 - LE FOTO
di Redazione
09/05/2011
Treviso, 7-8 maggio 2011 Lo scorso week end andato in scena a Treviso il più grande evento italiano di minirugby che ha visto la partecipazione di 5800 atleti, dall'under 8 all'under 14. Le gallerie fotografiche complete delle qualificazioni e delle finali sono visibili sul sito www.marcosartori.net
