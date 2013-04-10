TROIANI "MOTIVAZIONI AL MASSIMO IN QUESTE ULTIME TRE PARTITE DELLA STAGIONE"
di Redazione
10/04/2013
Parma – Al termine della seconda giornata di allenamenti settimanali delle Zebre alla Cittadella del Rugby di Parma abbiamo incontrato l’allenatore degli avanti Vincenzo Troiani che ha fatto il punto della situazione in casa bianconera focalizzandosi sull’ultima parte di stagione che vede la franchigia federale impegnata in tre importanti sfide, le ultime della stagione di RaboDirect PRO12. Si parte venerdì per il Galles per l’ultima trasferta a Cardiff contro i Blues ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-pronte-per-lultima-trasferta-a-cardiff-mentre-cresce-lattesa-per-la-gara-di-reggio-emilia/ ) reduci dalla sconfitta contro i campioni in carica degli Ospreys nel “Judgement Day”, un’ottima iniziativa congiunta della federazione gallese che lo scorso 31 Marzo ha ospitato i due derby tra le quattro franchigie celtiche gallesi al Millenium Stadium di Cardiff. Le Zebre saranno di scena sabato 13 Aprile alle 15.30 italiane all’Arms Park, proprio affianco al mitico impianto che ospita la nazionale dei dragoni campione in carica dell’ultimo RBS Sei Nazioni :”Contro Edimburgo abbiamo dimostrato ancora di avere possesso palla e qualità di gioco ma non siamo stati fortunati. Ci aspettiamo di vincere una gara, ci proveremo ancora con ancora più attenzione cercando mentalmente di ritrovare sempre quella carica emotiva che ci consente di dare tutto in campo per la vittoria. Lo faremo in tutte e tre le gare rimaste, i giocatori hanno la convinzione che ci si possa riuscire entro la fine del campionato. Incontriamo un Cardiff che non ha avuto una bella stagione condita anche da infortuni importanti. Diversi effettivi hanno giocato in nazionale: una selezione che ha chiuso il Sei Nazioni in crescendo. Non ci aspettiamo una squadra dimessa ma agguerrita, dalla classifica sembrerebbe una sfida per noi abbordabile ma non lo sarà così facilmente. Ci aspettiamo una formazione aggressiva e determinata a cercare la vittoria, come noi”. Le ultime due sfide invece si giocheranno in casa: la prima domenica 21 Aprile alle 16 a Reggio Emilia contro il Leinster nell’evento organizzato da CONAD Centro Nord ( https://www.facebook.com/events/146346532202028/ ) in sostegno dei territori colpiti dal sisma di un anno fa :”Una gara importante che ci da la possibilità di dare il nostro apporto per sostenere questa giusta causa per le popolazioni colpite dal terremoto, non ci mancheranno le motivazioni per batterci al massimo delle nostre forze contro una delle squadre più forti d’Europa. Spetta alla società programmare il futuro. Lo staff rimane molto concentrato settimana dopo settimana per portare a casa il massimo possibile da questi ultimi impegni ufficiali”. Guarda il video promozionale (clicca qui ( )) Scarica la locandina dell’evento (clicca qui ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2013/03/BB_PartitadelCuore_poster-100x140.pdf )) I PREZZI DEI BIGLIETTI. * TRIBUNA – 15 € * ALTRI ORDINI DI POSTI – 10 € * UNDER 16 - 2 € * UNDER 3 – ingresso gratuito I biglietti potranno essere acquistati : * - attraverso il circuito Ticketone (sito internet www.ticketone.it ( http://www.ticketone.it/zebre-vs-leinster-biglietti-reggio-emilia.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=927896%242775740&jumpIn=yTix&kuid=&hideArtist=true&from=erdetaila ) , call center, punti vendita abilitati), * - presso i punti vendita CONAD (Superstore, Conad e Conad City) presenti nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in tutta la Lombardia (dal 15/3 al 14/4) * - presso lo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia domenica 14 Aprile alle 15 in occasione di Reggiana-Lecce (per info: www.reggianacalcio.it ( http://www.reggianacalcio.it ) tel : 0522/232574) * - presso il Media World di Reggio Emilia situato all'interno del centro commerciale I Petali ( http://www.ipetalidireggio.it/interne/00-home.asp ) all'interno dello Stadio Città Del Tricolore. Tel. 0522 579111 Leoardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE 7s U19, I CONVOCATI PER L'EUROPEO DI PALMA DI MAIORCA
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA
Redazione