&quot;TROPPE PALLE PERSE, DOBBIAMO FARE DI PIU'&quot;

di Redazione 09/06/2012

BRUNEL: “TROPPE PALLE PERSE, DOBBIAMO FARE DI PIU’” CASTROGIOVANNI: “CI SIAMO COMPLICATI LA VITA DA SOLI, MA BENE I GIOVANI” San Juan (Argentina) – Il CT Brunel, il Manager Luigi Troiani ed il vice-capitano Martin Castrogiovanni hanno incontrato la stampa al Bicentenario di San Juan a margine della partita persa 37-22 contro l’Argentina nella prima tappa del tour estivo. Il CT non ha nascosto la propria delusione per la sconfitta: “Abbiamo perso troppi palloni per poter pensare di imporre qualcosa su questa Argentina. Quando potevamo rientrare in partita abbiamo concesso un intercetto ed a quel punto il divario tra noi ed i Pumas è diventato troppo grande per ptoer pensare di rimontare. Non abbiamo giocato come volevamo, abbiamo perso troppi possessi, non abbiamo dato velocità al gioco: in sintesi non abbiamo fatto quello che volevamo”. “Ora analizzeremo la partita con calma – ha detto Brunel – e valuteremo anche in base agli infortuni, tra cui quello di Bortolami, la formazione da mandare in campo contro il Canada. A Toronto dovremo essere più pronti, più precisi, migliori nelle sfide individuali, migliorare in quei piccoli particolari che oggi hanno fatto la differenza. In sei giorni dovremo migliorare molte cose. E’ vero che c’erano in campo tanti giovani, siamo qui in tour per allargare la base della squadra, ma oggi non siamo stati a livello, dobbiamo fare di più per essere competitivi a livello internazionale”. “A questo livello non possiamo perdere tanti palloni – ha commentato Castrogiovanni – e penso che abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita. Non abbiamo rispettato il piano di gioco e l’abbiamo pagata cara. L’Argentina anche senza fare bel rugby ha fatto vedere qualcosa in più, ha giocato meglio negli spazi, dobbiamo rivedere i nostri errori e guardare avanti perché in Canada dobbiamo assolutamente vincere”. “De Marchi ha avuto un ottimo esordio, ha dominato il suo avversario ed anche Furno quando è entrato ha fatto bene. Lavoriamo in prospettiva Mondiali 2015 ed è giusto dare spazio a questi giovani, oggi forse abbiamo sbagliato troppo ma sbagliando comunque si impara e si cresce” ha aggiunto il pilone destro dell’Italia e dei Leicester Tigers. “Marco Bortolami ha riportato la lussazione della spalla sinistra e credo che dovrà stare a riposo per un po’, mentre per il resto non ci sono grandi problematiche” ha detto Troiani. “Stasera voleremo subito a Buenos Aires e domani ci trasferiremo a Toronto per iniziare subito a preparare la sfida contro il Canada”.

