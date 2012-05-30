Home Senza categoria TROVATO L'ACCORDO CON BACCHETTI E VAN NIEKERK. PARTONO GIAZZON E RAVALLE

TROVATO L'ACCORDO CON BACCHETTI E VAN NIEKERK. PARTONO GIAZZON E RAVALLE

di Redazione 30/05/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 132 del 30.05.2012 TROVATO L'ACCORDO CON BACCHETTI E VAN NIEKERK. PARTONO GIAZZON E RAVALLE Dopo gli accordi raggiunti nelle settimane scorse per confermare gran parte dei giocatori della rosa della stagione appena conclusa, arrivano le disponibilità anche di Andrea Bacchetti e Joe Van Niekerk. I due giocatori restano in rossoblu, felici di aderire al progetto sportivo della Società. La Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta è soddisfatta della conclusione della trattativa che consente di avere ancora in squadra due dei più forti trequarti del campionato italiano che, con questa scelta, dimostrano, ancora una volta, il loro attaccamento ai colori sociali. Dopo queste importanti conferme si registrano novità sul fronte delle partenze. Davide Giazzon ha deciso di rispondere positivamente alla chiamata della franchigia federale e si appresta ad intraprendere una nuova esperienza in RaboDirect PRO12. La Femi-Cz Vea, nel ringraziarlo per l'impegno profuso con la maglia rossoblu che gli ha permesso di mettersi in evidenza e meritare l'attenzione dei selezionatori nazionali, augura all'atleta di raggiungere i traguardi che si prefigge operando questa scelta. Massimiliano Ravalle viene lasciato libero di prendere altre strade. Al giovane pilone catanese vanno il ringraziamento per i tre anni in rossoblu che lo hanno visto protagonista di tante battaglie e l'augurio per una fortunata carriera sportiva. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp