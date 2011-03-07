Home Senza categoria TROVATO UN ACCORDO BIENNALE CON POLLA ROUX E GIORGIO DA LOZZO

TROVATO UN ACCORDO BIENNALE CON POLLA ROUX E GIORGIO DA LOZZO

di Redazione 07/03/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 78 del 07.03.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: TROVATO UN ACCORDO BIENNALE CON POLLA ROUX E GIORGIO DA LOZZO La Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ha trovato un accordo con Polla Roux (Head Coach) e Giorgio Da Lozzo (preparatore atletico), che prevede il prolungamento di due anni del rapporto con la società rossoblu. La decisione si colloca nella linea assunta dalla Società che prevede la necessità di una programmazione pluriennale. I due tecnici hanno affrontato il loro impegno per i colori rossoblu con la professionalità che ci si aspettava ed hanno dimostrato di meritare la fiducia in loro riposta. Polla Roux ha dichiarato di "essere contento dell'accordo raggiunto perchè la continuità assicurata permette di lavorare all'interno di un progetto che necessariamente richiede più di un anno per essere concretizzato. Nessuno è un mago e un anno è poco per garantire un'adeguata crescita del livello di gioco in ogni reparto. La speranza non è solo quella di ottenere i risultati che tutta la città si aspetta, ma soprattutto di dare un concreto contributo a costruire il progetto che i fondatori della Rugby Rovigo Delta si sono posti come obbiettivo. La fiducia che gli è stata accordata è motivo di orgoglio." Giorgio Da Lozzo, al suo primo anno di esperienza a Rovigo, si è dichiarato molto felice per l'accordo raggiunto sottolineando come "l'ottimo rapporto con Polla Roux, Alejandro Canale e l'intera Rugby Rovigo Delta, potrà concretizzarsi in un progetto pluriennale che non mancherà di dare i frutti sperati". Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

