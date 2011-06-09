&quot;TUTTI A MONIGO!&quot;

"TUTTI A MONIGO!"

di Redazione 09/06/2011

[gallery] MONDIALI U20, DOMANI TURNO INAUGURALE: A TREVISO ITALIA – NUOVA ZELANDA GHIRALDINI CHIAMA IL SOSTEGNO: “TUTTI AL MONIGO PER TIFARE GLI AZZURRINI” BOTTEGHINI DEL MONIGO APERTI DALLE 10, BIGLIETTI ANCHE A PADOVA E ROVIGO Treviso – Con poco più di ventiquattro ore al calcio d’inizio del Junior World Championship “Italy 2011” cresce l’attesa per il debutto della Nazionale Italiana Under 20 nel Mondiale di categoria che, per gli Azzurrini di Andrea Cavinato, prenderà il via dallo Stadio Monigo di Treviso dove, domani sera alle 20.10, Leso e compagni affronteranno i tre volte campioni del mondo della Nuova Zelanda. Il Monigo, che alle 18.10 ospiterà anche l’incontro tra Inghilterra ed Irlanda, si appresta a vivere una serata di grande rugby e di festa, con il pubblico delle grandi occasioni atteso per domani sera sugli spalti dell’impianto trevigiano ed un numero ridotto di biglietti a disposizione per l’acquisto al botteghino a questa mattina, un numero che sembra destinato a ridursi ulteriormente nelle prossime ore con l’avvicinarsi dei calci d’inizio della prima giornata. I biglietti ancora disponibili per assistere dagli spalti del Monigo al doppio turno inaugurale del Mondiale U20 saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 presso i botteghini dello Stadio Monigo. Alla stessa ora apriranno anche i botteghini dello Stadio Plebiscito di Padova e dello Stadio Battaglini di Rovigo. Chi, senza dubbio, prenderà posto sugli spalti dell’impianto trevigiano è Leonardo Ghiraldini, vice capitano della Nazionale Maggiore, che non farà mancare il proprio supporto agli Azzurrini del suo ex allenatore Andrea Cavinato – che lo lanciò come tallonatore in Under 21 e lo portò poi a Calvisano – e del fratello minore Edoardo, flanker dell’Under 20 italiana: “Il Junior World Championship è una manifestazione eccezionale, di altissimo livello, che negli ultimi anni ha lanciato grandi campioni. Per l’Italia sarà dura, la Nuova Zelanda ha dominato le precedenti edizioni ed anche qui in Italia vorrà ripetersi, iniziare subito con il piede giusto: i ragazzi dovranno rimanere lucidi, difendere in modo impeccabile, non farsi intimorire dalla haka. Dovranno prendere confidenza dal primo minuto ed un grosso contributo dovrà venire dal pubblico: per questo dico è fondamentale che lo stadio sia pieno, caldo, in grado di sostenerli nei momenti positivi ed in quelli di difficoltà. Quello di domani sera è un incontro da non perdere ed io, ovviamente, sarò in tribuna al Monigo per tifare per mio fratello Edoardo e per tutti gli Azzurrini in questa prima, difficile uscita”. Di seguito il programma completo della prima giornata ed i prezzi dei biglietti (i biglietti singoli garantiscono l’accesso ad entrambi gli incontri di giornata): Junior World Championship “Italy 2011” – I giornata Treviso, Stadio Monigo ore 18.10 – Inghilterra v Irlanda ore 20.10 – Italia v Nuova Zelanda Rovigo, Stadio Battaglini ore 18.10 – Australia v Tonga ore 20.10 – Francia v Fiji Padova, Stadio Plebiscito ore 18.10 – Argentina v Galles ore 20.10 – Sudafrica v Scozia Biglietti Abbonamento Padova (dieci partite, compresa la Finale Titolo) VIP 80€ Tribuna Est e Tribuna Ovest 60€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 25€ Abbonamento Treviso (dieci partite, comprese le semifinali per il Titolo)* VIP 70€ Tribuna Est e Tribuna Ovest 50€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 20€ Abbonamento Rovigo (dieci partite)* VIP 70€ Tribuna Est e Tribuna Ovest 50€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 20€ Biglietti singoli (fase a gironi/semifinali) VIP 25€ Tribuna Est/Ovest 15€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 5€ Biglietti singoli (finali) VIP 30€ Tribuna Est e Tribuna Ovest 20€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 5€ Nota: per le finali dal 5° all’11° posto i biglietti singoli sono in vendita a 10€, i ridotti a 5€ *i possessori di abbonamenti per le gare di Treviso e Rovigo possono acquistare i biglietti singoli per le finali di Padova al prezzo di 10€ in ogni ordine di posti (5€ ridotto). L’acquisto deve essere effettuato in concomitanza con la sottoscrizione dell’abbonamento.

