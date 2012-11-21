TV IN DIFFERITA
di Redazione
21/11/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 54 del 21.11.2012
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA DOMENICA A VIADANA: TV IN DIFFERITA
Lincontro di domenica 25 a Viadana che si terrà alle ore 15,00 allo Stadio Zaffanella in via L. Guerra, 12, sarà ripreso dalle telecamere RAI mentre la trasmissione, per esigenze televisive, è prevista, in differita, la stessa sera alle ore 22 su RaiSport2.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Redazione