Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

TV IN DIFFERITA

Redazione Avatar

di Redazione

21/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 54 del 21.11.2012

 

VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA DOMENICA A VIADANA: TV IN DIFFERITA

 

Lincontro di domenica 25 a Viadana che si terrà alle ore 15,00 allo Stadio Zaffanella in via L. Guerra, 12, sarà ripreso dalle telecamere RAI mentre la trasmissione, per esigenze televisive, è prevista, in differita, la stessa sera alle ore 22 su RaiSport2.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VARIAZIONE ORARIO TELECRONACA VIADANA v ROVIGO

Articolo Successivo

ACCESSO STADIO FRANCHI, 23-24 NOVEMBRE 2012

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019