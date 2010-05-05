U16 e U18: designazioni arbitrali
di Redazione
05/05/2010
Di seguito le designazioni arbitrali relative alle gare del terzo turno della fase nazionale “Mario Lodigiani” Under 18 ed Under 16 in calendario domenica 9 maggio. CAMPIONATO U18 – FASE NAZIONALE “MARIO LODIGIANI” III° TURNO – 9.05.2010 – ore 12.30 Girone 1 Cammi Calvisano - Am. San Donà, arb.Guastini (Prato) Ruggers Tarvisium- MPS Viadana, arb. Rinaldi (Modena) Girone 2 Almaviva Capitolina - PlusValore Gran Parma, arb. Benocci (Arezzo) Rugby Academy - Pol. L’Aquila, arb. Picciariello (Bari) CAMPIONATO U16 – FASE NAZIONALE “MARIO LODIGIANI” III° TURNO – 9.05.2010 – ore 12.30 Girone 1 Genova Rugby - Benetton Treviso, arb.Meconi (Frascati, RM) Valsugana Padova - MPS Viadana -, arb. Gerzoni (Ferrara) Girone 2 Pol. Lazio Jr. - Rugby Perugia, arb. Pecorario (Prato) *Rugby Roma - PlusValore Gran Parma, arb. Valeri (Sulmona, AQ) *si gioca al Park Hotel La Borghesiana
